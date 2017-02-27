Вы цитируете Леонида Ильича! Стабильность - Смерть! Национальная Валюта, внутри страны - это просто Инструмент для функционирования Экономики а не "спекулятивный инструмент". Имеем рост производства, имеем положительное сальд = имеем рост курса нац. валюты к доллару(мировая валюта). Больше и лучше "работаешь"- больше получаешь! А вот то, что мы на фоне отрицательного сальдо, устроили "стабильность" на заёмных средствах, это... уже преступление.
Отсутствует "социальная справедливость"! Кто-то предприятия открывает, создаёт рабочие места, его "прессуют"! Кто-то сидит и распиливает бюджет, ему зарплаты в сотни тысяч.
Востаннє редагувалось Replay в Вів 14 січ, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66 написав:Смешно . Контрабасом панели заходили. А сейчас никто не будет завозить, или будет завозить в Казахстан
Ну и слава богу, если не будут завозить. Только за прошлый год объемы генерации ВИЭ увеличили в 2.5 раза до 7 млрд кВт/ч. Учитывая размер зеленого тарифа, 2% ВИЭ будет в общей генерации, или 5% - для потребителя разница огромная. Если в прошлом году коррупционеры заработали на зеленом тарифе 0,6 млрд долларов, то в этом заработают уже 1,5! На Юге Укрэнерго уже специально снижает генерацию АЭС, чтобы Ахметов мог продать свою солнечную электроэнергию в сеть... А по-хорошему, она там не нужна ни в объемных, ни в балансировочных целях!
Наивно полагать, что Украина является серьезным реципиентом бабла инвесторов, ибо мы банальный рисковый развивающийся рынок с высокой доходностью. И пока на развивающихся рынках продолжается ралли
Нет, не так. За 2019-й, инвесторы в ОВГЗ, получили до 40% в валюте. ETF - больше, до 60% за год, НО... Биржа, ETF и пр., это Высокие Риски, которые нужно просчитывать! Там нет никаких Гарантий! Насколько я понимаю, Украина - даёт 100% гарантии Инвесторам! Поэтому, вероятность того, что "Рынок Земли" откроют и гривна будет сильной - огромна! Если не примут Закон о продаже земли, будет импичмент и пр.
Ралли, кстати, на Фонде, подходит к концу. S&P 3333 у "многих" стоит в Целевом уровне. Можем и не дотянуть. Потом, коррекция и непонятки, риски... А деньги, должны вращаться и работать с минимальными рисками.
Инвестиции в Украину, под Гарантии Власти - очень выгодные вложения для иностранцев! Ну и, думаю... в скупке земли украинской, нерезы тоже поучаствуют, естественно - через "прокладки" банковские,проект Закона разрешает!
А по-хорошему, она там не нужна ни в объемных, ни в балансировочных целях!
Возможно! АЭС, при нормальном функционировании -интереснее. ВЭС, СЭС... это аккумуляторы, ячейки и пр. генераторы, которые нужно будет менять и ремонтировать, утилизировать... никакая она не "зелёная" эта, энергия.
Там озвучили "бюджет недополучил 10 млрд.грн." Ребята решили, что если они введут этот Налог, то объёмы поставок сохранятся, схемы поставок не изменятся? Наивно то как.
Вы цитируете Леонида Ильича! Стабильность - Смерть! Национальная Валюта, внутри страны - это просто Инструмент для функционирования Экономики а не "спекулятивный инструмент". Имеем рост производства, имеем положительное сальдо, имеем рост курса нац. валюты к доллару(мировая валюта). Больше и лучше "работаешь"- больше получаешь! А вот то, что мы на фоне отрицательного сальдо, устроили "стабильность" на заёмных средствах, это... уже преступление.
Не можна до сировинної економіки застосовувати механізми які чудово працюють у розвинених країнах. Вони тому там і працюють що ринок настільки досконалий що сам себе регулює. Наш ринок ще не вийшов на такий рівень через відсутність дієвих судів та присутність інтересів наших олігархів (монополій). У нас потрібна тонка адаптація яка буде враховувати інтереси країни та наші нюанси сировинної економіки. Натомість маємо врахування інтересів олігархів. І ви мені після цього про Ільїча ще будете розказувати? Постфактум, повністю підтримую дії НБУ. А от що до Мінфіну, то я їх не розумію і не підтримую, можливо через те що не володію всією інформацією.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ на кінець тижня: +0,156000. ВИРОСЛИ. Йшло догори по +0,15 копійки за добу.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,079997. СерРічна також виросла на тижні в середньому по -7.9997 копійки за добу. Задаємо новий рівень середньозваженої для цього року! Початок синьої змії перетнула коричнева зміючка! І вона йде вгору!
Повні оберти МБ за тиждень - 313,05 млн. долярів. Робочий тиждень довжиною в 4 доби. Середні середньодобові оберти за тиждень склали 296,44 млн.грн. Середньоарифметичні оберти за рік на добу дорівнюють 296,64 млн. І вони трошки більші за середньотижневі. Так склалося тому, що НБУ забагато валюти купив в першу робочу міжбанківську добу цього року. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 24,0213 грн./доляр. Як видно з графіку СередньоЗваженного річного курсу це час продавати доляр! Та чомусь НБУ вчора пішов проти ринку, та купував. Навіщо Ви підкинули ринок? Журю! Не треба ссяти проти повітря
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
У нас потрібна тонка адаптація яка буде враховувати інтереси країни та наші нюанси сировинної економіки.
Механизмы везде работают одинаково! Во всех странах, даже внутри семьи! Больше принёс зарплату - смог больше купить пива, сделать ремонт! Не принёс зарплату(отрицательное сальдо), берёшь кредит на пиво и евроремонт, отдавать будешь "жильём".
Если и можно брать Кредиты, то на Развитие Промпроизводства, в первую очередь - эксопртноориентированного, но не на бухло и жратву.
Вроде бы и IQ не нужен высокий.
Украину "загнали в долги", заинвестировали потреб.сектор, чтобы "Забрать Дом" - Землю! И судя по экономической политике, Власть - это не просто устраивает, она является проводником данной идеологии. Да, я как то не вижу в "Прекрасном будущем" в проданной "кому-то" Украине, места для миллионов молодых и весёлых украинцев.
escobar написав:Наивно полагать, что украина является серьезным реципиентом бабла инвесторов, ибо мы банальный рисковый развивающийся рынок с высокой доходностью.
Ризики зменшуються - грошей може зайти більше.
Тем не менее, несмотря на снижение доходности от украинских ОВГЗ, стимулировать к покупке наших ценных бумаг иностранных инвесторов существенно сможет повышение кредитных рейтингов страны с рейтинга "С" до рейтинга "В". На сегодня Украине присвоены следующие кредитные рейтинги от основных мировых рейтинговых агентств: Standard&Poor"s — "В", прогноз стабильный; Fitch — "B", прогноз позитивный; Moody"s — "Саа1", прогноз позитивный. "Как не крути, рейтинг "С" для многих финансовых институтов мира является запретительным барьером для инвестиций. Огромное количество денег по своим внутренним нормативам даже не вправе смотреть на активы, у которых нет рейтинга "В" и выше от всех трех основных рейтинговых агентств мира. При рейтинге "С", и без МВФ, в страну вошло более 4 млрд. долларов, что же будет с МВФ и рейтингом "В"? А будет следующее: при повышении рейтинга страны объем спроса иностранцев на ОВГЗ увеличится и очень существенно. При рейтинге "B" от всех трех основных мировых рейтинговых агентств ОВГЗ, будут продаваться еще лучше, поскольку мировые банки смогут покупать украинские ОВГЗ. А это вызовет цепную реакцию в мире финансов страны, которая будет позитивна для экономики", — отмечает в своем прогнозе на 2020 год аналитик Инвестиционной группы "УНІВЕР" Михаил Федоров. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... et-363272/