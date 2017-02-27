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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3475347634773478>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 136
ниже 23
8%
11
23.01-23.50
15%
21
23.51-24.0
17%
23
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
17
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:22

  Сибарит написав:Вчера НБУ выкупил плановые 50 млн. Так жестко плана еще не придерживались, выкупали при растущих котировках. Именно это и выглядело непривычно.


Спасибо за мнение, я вначале торгов предполагал что НБУ просто жестко встал на откупе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24 коридор остаётся
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дотримуючись наміченої стратегії завершив конвертацію 25% в гривню.
Ще 5% залишив на можливий злив на протязі місяця. Конвертував в основному по 23,9-24,0. В своєму гривневому бюджеті для історії зафіксував гривневі збитки в середньому 1 грн на 1 долар.
Валютні ризики за-хеджував гривневими депозитами на 6, 9 та 12 міс.
Ті що на 6 міс., то до рівня в середньому 25,3 грн/дол, 9 міс. до рівня 26 а річні до рівня 27 грн/дол. Якщо курс купівлі долара на час закінчення депозиту буде нижчий, то значить все вірно зробив. (альтернатива тримання валюти на депозиті врахована).
Вже 3-й рік поспіль конвертуюсь в цей час.
Збільшити пропорції в бік гривні можна, але страшно. Я би і так не конвертував, але подивився на курси хеджування і все-таки ризикнув. Тому нехай буде так.
Якщо маєте бажання - прошу до обговорення. Плюси, мінуси, підводні камені таких дій.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:25

В прошлую среду нерезам погасили 1,4 млрд.грн.
В четверг они купили 0,5 млрд
В пятницу 0,2 млрд
В понедельник 0,2 млрд
Таким образом из погашенных 1,4 млрд, на 0,9 млрд откупили на вторичке, даже не стали ждать нового размещения. Видимо горячие деньги жгут ляшку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:30

zzzzzz
Видимо горячие деньги жгут ляшку

Ходят упорные слухи о возможном обвале в мире.
Деньги ищут убежище, но под Гарантии Власти. :)
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:32

  zzzzzz написав:В прошлую среду нерезам погасили 1,4 млрд.грн.
В четверг они купили 0,5 млрд
В пятницу 0,2 млрд
В понедельник 0,2 млрд
Таким образом из погашенных 1,4 млрд, на 0,9 млрд откупили на вторичке, даже не стали ждать нового размещения. Видимо горячие деньги жгут ляшку.

Zэр гут.Значит пойдём к 20 и ниже :wink:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:37

  Replay написав:Украину "загнали в долги", заинвестировали потреб.сектор, чтобы "Забрать Дом" - Землю!
Все так - правда з точністю до навпаки
1 В населення кредитів менше ніж депозитів
2 Навіть ті кредити які є - мізерні в порівнянні з іншими країнами
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:47

  Captain Obvious написав:А напомните календарь распродаж? :)

Вроде сегодня и к концу месяца, всего два?

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FairyPrince
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:49

  budivelnik написав:
  Replay написав:Украину "загнали в долги", заинвестировали потреб.сектор, чтобы "Забрать Дом" - Землю!
Все так - правда з точністю до навпаки
1 В населення кредитів менше ніж депозитів


Это множества, которые практически не пересекаются между собой. У одних - кредиты, у других - депозиты. Суммируется это только в балансе банков, но не в реальной экономике.

  budivelnik написав:2 Навіть ті кредити які є - мізерні в порівнянні з іншими країнами

Нужно сравнивать не с другими странами, а со стоимостью имущества украинцев. По коэффициенту кредиты / имущество мы в ТОПе (в смысле вверху антирейтинга).

https://www.credit-suisse.com/media/ass ... 019-en.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Captain Obvious написав:Вроде сегодня и к концу месяца, всего два?

Запам'ятати просто:
скільки робочих вівторків - стільки ж і аукціонів на місяць.
stryzhko
 
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