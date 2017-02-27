Додано: Вів 14 січ, 2020 14:25

Дотримуючись наміченої стратегії завершив конвертацію 25% в гривню.

Ще 5% залишив на можливий злив на протязі місяця. Конвертував в основному по 23,9-24,0. В своєму гривневому бюджеті для історії зафіксував гривневі збитки в середньому 1 грн на 1 долар.

Валютні ризики за-хеджував гривневими депозитами на 6, 9 та 12 міс.

Ті що на 6 міс., то до рівня в середньому 25,3 грн/дол, 9 міс. до рівня 26 а річні до рівня 27 грн/дол. Якщо курс купівлі долара на час закінчення депозиту буде нижчий, то значить все вірно зробив. (альтернатива тримання валюти на депозиті врахована).

Вже 3-й рік поспіль конвертуюсь в цей час.

Збільшити пропорції в бік гривні можна, але страшно. Я би і так не конвертував, але подивився на курси хеджування і все-таки ризикнув. Тому нехай буде так.

Якщо маєте бажання - прошу до обговорення. Плюси, мінуси, підводні камені таких дій.

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!