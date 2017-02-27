Спасибо за мнение, я вначале торгов предполагал что НБУ просто жестко встал на откупе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:22
Спасибо за мнение, я вначале торгов предполагал что НБУ просто жестко встал на откупе.
Живите своим умом!
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
24 коридор остаётся
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дотримуючись наміченої стратегії завершив конвертацію 25% в гривню.
Ще 5% залишив на можливий злив на протязі місяця. Конвертував в основному по 23,9-24,0. В своєму гривневому бюджеті для історії зафіксував гривневі збитки в середньому 1 грн на 1 долар.
Валютні ризики за-хеджував гривневими депозитами на 6, 9 та 12 міс.
Ті що на 6 міс., то до рівня в середньому 25,3 грн/дол, 9 міс. до рівня 26 а річні до рівня 27 грн/дол. Якщо курс купівлі долара на час закінчення депозиту буде нижчий, то значить все вірно зробив. (альтернатива тримання валюти на депозиті врахована).
Вже 3-й рік поспіль конвертуюсь в цей час.
Збільшити пропорції в бік гривні можна, але страшно. Я би і так не конвертував, але подивився на курси хеджування і все-таки ризикнув. Тому нехай буде так.
Якщо маєте бажання - прошу до обговорення. Плюси, мінуси, підводні камені таких дій.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:25
В прошлую среду нерезам погасили 1,4 млрд.грн.
В четверг они купили 0,5 млрд
В пятницу 0,2 млрд
В понедельник 0,2 млрд
Таким образом из погашенных 1,4 млрд, на 0,9 млрд откупили на вторичке, даже не стали ждать нового размещения. Видимо горячие деньги жгут ляшку.
Живите своим умом!
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:30
zzzzzz
Ходят упорные слухи о возможном обвале в мире.
Деньги ищут убежище, но под Гарантии Власти.
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:32
Zэр гут.Значит пойдём к 20 и ниже
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:37
Все так - правда з точністю до навпаки
1 В населення кредитів менше ніж депозитів
2 Навіть ті кредити які є - мізерні в порівнянні з іншими країнами
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:47
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:49
Это множества, которые практически не пересекаются между собой. У одних - кредиты, у других - депозиты. Суммируется это только в балансе банков, но не в реальной экономике.
Нужно сравнивать не с другими странами, а со стоимостью имущества украинцев. По коэффициенту кредиты / имущество мы в ТОПе (в смысле вверху антирейтинга).
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Запам'ятати просто:
скільки робочих вівторків - стільки ж і аукціонів на місяць.
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