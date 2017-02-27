1 В населення кредитів менше ніж депозитів
2 Навіть ті кредити які є - мізерні в порівнянні з іншими країнами
Ой, я для Вас не расшифровал, что приводя в пример "семью", я имел ввиду взгляд на Украину, как на "отдельную семью" в мировом прострастве.
У Украины - приличные внешние долги, вот все эти ОВГЗ- там же.
У Украины - отрицательное сальдо торгового баланса.
И привлекаемые Украиной средства, идут не на развитие промпроизводства, особенно экспортноориентированного а на Потребление(проедание) и выплату прошлых долгов!
Ваши личные кредиты и сбережения - мало кого интересуют.
А касаемо "в Украине личных сбережений граждан больше, чем в других странах", так проблема в Тотальной безграмотности!
Большинство украинцев, просто не знают других способов сохранения заработанных, кроме как "депозит", "доллары под подушкой", "слиток золота", "ремонт в квартире".
Без обид, это психология Совка, цель жизни которого - "квартира, машина, полный холодильник"! Мечта пролетариата!
На Западе, если ты хочешь сохранить, ты можешь инвестировать и в бизнес и в коммерческую недвигу и в фондовый рынок и в различные инвестфонды и другие проекты...