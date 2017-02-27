1 В населення кредитів менше ніж депозитів 2 Навіть ті кредити які є - мізерні в порівнянні з іншими країнами
Ой, я для Вас не расшифровал, что приводя в пример "семью", я имел ввиду взгляд на Украину, как на "отдельную семью" в мировом прострастве. У Украины - приличные внешние долги, вот все эти ОВГЗ- там же. У Украины - отрицательное сальдо торгового баланса.
И привлекаемые Украиной средства, идут не на развитие промпроизводства, особенно экспортноориентированного а на Потребление(проедание) и выплату прошлых долгов!
Ваши личные кредиты и сбережения - мало кого интересуют.
А касаемо "в Украине личных сбережений граждан больше, чем в других странах", так проблема в Тотальной безграмотности! Большинство украинцев, просто не знают других способов сохранения заработанных, кроме как "депозит", "доллары под подушкой", "слиток золота", "ремонт в квартире". Без обид, это психология Совка, цель жизни которого - "квартира, машина, полный холодильник"! Мечта пролетариата!
На Западе, если ты хочешь сохранить, ты можешь инвестировать и в бизнес и в коммерческую недвигу и в фондовый рынок и в различные инвестфонды и другие проекты...
Востаннє редагувалось Replay в Вів 14 січ, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Replay написав:P.S. budivelnik, без обид, но у Вас проблемы с "образным мышлением".
Я не ображаюсь на життям ображеними , які всього бояться.... Давайте візьмемо США і порівняємо з Україною 1 В розрізі боргів населення борг середньостатистичного американця - 20000 доларів=6 місячному доходу борг середньостатистичного українця - 2000 грн = 6 денному доходу 2 В розрізі державних боргів Борг США - 130% ВВП Борг України -70% ВВП
І не треба фантазувати про те ,що завтра американці надрукують фантиків і з боргами розрахуються...Якби вони могли це зробити - вони б не борги набирали ,вони б фантики друкували
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
KOKS Пролетарское мышление у многих. Большиство, увы... думают о своей "миске и будке"(пролетарии) сегодня, абсолютно не задумываясь о том, к чему происходящее приведёт уже через некоторое время. "Головне, що я отримав прибуток! А те, що у кума дiти з голоду здохнуть, то проблема кума а не моя!" Отстутсвие единства, ощущения Одной Команды... ну или, как говорят на Западе - "Нет гражданского общества"! При Демократии, все граждане - участвуют в Управлении страной, через Выборы, через Собрания, Профсоюзы и пр. пр.
budivelnik написав:Давайте візьмемо США і порівняємо з Україною 1 В розрізі боргів населення борг середньостатистичного американця - 20000 доларів=6 місячному доходу борг середньостатистичного українця - 2000 грн = 6 денному доходу 2 В розрізі державних боргів Борг США - 130% ВВП Борг України -70% ВВП
борг середньостатистичного - це що ? держ борг поділений на населення ? так не можна рівняти, то не коректно
budivelnik написав:Давайте візьмемо США і порівняємо з Україною 1 В розрізі боргів населення борг середньостатистичного американця - 20000 доларів=6 місячному доходу борг середньостатистичного українця - 2000 грн = 6 денному доходу 2 В розрізі державних боргів Борг США - 130% ВВП Борг України -70% ВВП
борг середньостатистичного - це що ? держ борг поділений на населення ? так не можна рівняти, то не коректно
Борг середньостатистичного -це його борг перед банками Друге питання , що депозити середньостатистичного в 2,5 рази більший від боргу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
І не треба фантазувати про те ,що завтра американці надрукують фантиків і з боргами розрахуються...Якби вони могли це зробити - вони б не борги набирали ,вони б фантики друкували
Я же говорю, отсутствует образное мышление, аналитика и базовые знания!
Американцы - печатают, притом громадными темпами. Но, доллар усиливается, потому... что Сила Доллара, обеспечивается как Политической, так и Экономической Мощью США! Фондовые рынки, торгуют активами, номиноваными в долларах, а не в гривне! ФРС, может в любой момент создать дефицит доллара на рынке, у него масса инструментов! "6-й Флот США", ядерное оружие, контроль в IT - вот другие причины Сильного Доллара! США выходит на первое место по экспорту нефти, уже вот в 2023-му году!
Я же Чёрным по Белому написал! Важно - КТО берёт Кредит, Чем он сможет Отдать, Куда он эти средства денег! США, могут в любое время убить иранского генерала! Они могут сделать переворот, "цветную революцию"! Они могут ввести экономические санкции! США может обрушить экономику любой страны, в принципе!
Давать в Долг "Сильному и Обеспеченному человеку" - Престижно и Риски меньше! Более того, США - непрерывно развивают Высокотехнологичные отрасли! США - СУПЕРДЕРЖАВА! Им дают, под невысокие проценты, Мир уверен, США вернёт!
И.. Украина! В которой падает промроизводство, рабы едут в другие страны на зароботки, старая инфраструктура и НЕТ никаких планов по Развтию Страны, кроме как "всё продать"!
Replay написав:KOKS Пролетарское мышление у многих. Большиство, увы... думают о своей "миске и будке"(пролетарии) сегодня, абсолютно не задумываясь о том, к чему происходящее приведёт уже через некоторое время. "Головне, що я отримав прибуток! А те, що у кума дiти з голоду здохнуть, то проблема кума а не моя!" Отстутсвие единства, ощущения Одной Команды... ну или, как говорят на Западе - "Нет гражданского общества"! При Демократии, все граждане - участвуют в Управлении страной, через Выборы, через Собрания, Профсоюзы и пр. пр.
Капут просто - і це пише доросла успішна людина ... Якийсь дитсадківський ідеалізм . Люди не приймають участь - вони вибороли собі можливість це робити за попередні століття . Хоча реально це зовсім не так . Але хоча б на свою "миску та будку" вони у влади та власників вибили ...