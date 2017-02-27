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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34763477347834793480>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 138
ниже 23
9%
12
23.01-23.50
16%
22
23.51-24.0
17%
23
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
12%
17
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:52

budivelnik
1 В населення кредитів менше ніж депозитів
2 Навіть ті кредити які є - мізерні в порівнянні з іншими країнами


Ой, я для Вас не расшифровал, что приводя в пример "семью", я имел ввиду взгляд на Украину, как на "отдельную семью" в мировом прострастве.
У Украины - приличные внешние долги, вот все эти ОВГЗ- там же.
У Украины - отрицательное сальдо торгового баланса.

И привлекаемые Украиной средства, идут не на развитие промпроизводства, особенно экспортноориентированного а на Потребление(проедание) и выплату прошлых долгов!

Ваши личные кредиты и сбережения - мало кого интересуют.

А касаемо "в Украине личных сбережений граждан больше, чем в других странах", так проблема в Тотальной безграмотности!
Большинство украинцев, просто не знают других способов сохранения заработанных, кроме как "депозит", "доллары под подушкой", "слиток золота", "ремонт в квартире".
Без обид, это психология Совка, цель жизни которого - "квартира, машина, полный холодильник"! Мечта пролетариата! :)

На Западе, если ты хочешь сохранить, ты можешь инвестировать и в бизнес и в коммерческую недвигу и в фондовый рынок и в различные инвестфонды и другие проекты... :D
Востаннє редагувалось Replay в Вів 14 січ, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

интересно а эти при*** что ворожат па 20-23 они это просто так пишут чтоб душу пригреть?
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:17

  KOKS написав:интересно а эти при*** что ворожат па 20-23 они это просто так пишут чтоб душу пригреть?



они видят тенденцию и потенциал
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:P.S. budivelnik, без обид, но у Вас проблемы с "образным мышлением".
Я не ображаюсь на життям ображеними , які всього бояться....
Давайте візьмемо США і порівняємо з Україною
1 В розрізі боргів населення
борг середньостатистичного американця - 20000 доларів=6 місячному доходу
борг середньостатистичного українця - 2000 грн = 6 денному доходу
2 В розрізі державних боргів
Борг США - 130% ВВП
Борг України -70% ВВП

І не треба фантазувати про те ,що завтра американці надрукують фантиків і з боргами розрахуються...Якби вони могли це зробити - вони б не борги набирали ,вони б фантики друкували
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:26

KOKS
Пролетарское мышление у многих.
Большиство, увы... думают о своей "миске и будке"(пролетарии) сегодня, абсолютно не задумываясь о том, к чему происходящее приведёт уже через некоторое время.
"Головне, що я отримав прибуток! А те, що у кума дiти з голоду здохнуть, то проблема кума а не моя!"
Отстутсвие единства, ощущения Одной Команды... ну или, как говорят на Западе - "Нет гражданского общества"!
При Демократии, все граждане - участвуют в Управлении страной, через Выборы, через Собрания, Профсоюзы и пр. пр.
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:Давайте візьмемо США і порівняємо з Україною
1 В розрізі боргів населення
борг середньостатистичного американця - 20000 доларів=6 місячному доходу
борг середньостатистичного українця - 2000 грн = 6 денному доходу
2 В розрізі державних боргів
Борг США - 130% ВВП
Борг України -70% ВВП


борг середньостатистичного - це що ? держ борг поділений на населення ?
так не можна рівняти, то не коректно
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:30

  Alex6 написав:
  budivelnik написав:Давайте візьмемо США і порівняємо з Україною
1 В розрізі боргів населення
борг середньостатистичного американця - 20000 доларів=6 місячному доходу
борг середньостатистичного українця - 2000 грн = 6 денному доходу
2 В розрізі державних боргів
Борг США - 130% ВВП
Борг України -70% ВВП
борг середньостатистичного - це що ? держ борг поділений на населення ?
так не можна рівняти, то не коректно
Борг середньостатистичного -це його борг перед банками
Друге питання , що депозити середньостатистичного в 2,5 рази більший від боргу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:34

  Replay написав: Без обид, это психология Совка, цель жизни которого - "квартира, машина, полный холодильник"! Мечта пролетариата! :)

Бред пишете. Совок здесь не при чем.
Про "Американскую мечту" слыхали?
Это мечта большинства пересичных на планете.

PS. Вообще-то вы у меня в игноре, прочел ваш пост случайно, так что можно не отвечать.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:39

budivelnik
І не треба фантазувати про те ,що завтра американці надрукують фантиків і з боргами розрахуються...Якби вони могли це зробити - вони б не борги набирали ,вони б фантики друкували

Я же говорю, отсутствует образное мышление, аналитика и базовые знания!

Американцы - печатают, притом громадными темпами. :D
Но, доллар усиливается, потому... что Сила Доллара, обеспечивается как Политической, так и Экономической Мощью США!
Фондовые рынки, торгуют активами, номиноваными в долларах, а не в гривне!
ФРС, может в любой момент создать дефицит доллара на рынке, у него масса инструментов!
"6-й Флот США", ядерное оружие, контроль в IT - вот другие причины Сильного Доллара!
США выходит на первое место по экспорту нефти, уже вот в 2023-му году! :D

Я же Чёрным по Белому написал!
Важно - КТО берёт Кредит, Чем он сможет Отдать, Куда он эти средства денег!
США, могут в любое время убить иранского генерала! Они могут сделать переворот, "цветную революцию"! Они могут ввести экономические санкции!
США может обрушить экономику любой страны, в принципе!

Давать в Долг "Сильному и Обеспеченному человеку" - Престижно и Риски меньше!
Более того, США - непрерывно развивают Высокотехнологичные отрасли!
США - СУПЕРДЕРЖАВА!
Им дают, под невысокие проценты, Мир уверен, США вернёт! :D

И.. Украина! В которой падает промроизводство, рабы едут в другие страны на зароботки, старая инфраструктура и НЕТ никаких планов по Развтию Страны, кроме как "всё продать"! :D

Вы, правда не понимаете Разницу?
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:43

  Replay написав:KOKS
Пролетарское мышление у многих.
Большиство, увы... думают о своей "миске и будке"(пролетарии) сегодня, абсолютно не задумываясь о том, к чему происходящее приведёт уже через некоторое время.
"Головне, що я отримав прибуток! А те, що у кума дiти з голоду здохнуть, то проблема кума а не моя!"
Отстутсвие единства, ощущения Одной Команды... ну или, как говорят на Западе - "Нет гражданского общества"!
При Демократии, все граждане - участвуют в Управлении страной, через Выборы, через Собрания, Профсоюзы и пр. пр.


Капут просто - і це пише доросла успішна людина ... Якийсь дитсадківський ідеалізм .
Люди не приймають участь - вони вибороли собі можливість це робити за попередні століття . Хоча реально це зовсім не так . Але хоча б на свою "миску та будку" вони у влади та власників вибили ...
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