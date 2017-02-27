Додано: Вів 14 січ, 2020 16:19

zzzzzz написав: Сибарит написав: Вчера НБУ выкупил плановые 50 млн. Так жестко плана еще не придерживались, выкупали при растущих котировках. Именно это и выглядело непривычно.

Вчера НБУ выкупил плановые 50 млн. Так жестко плана еще не придерживались, выкупали при растущих котировках. Именно это и выглядело непривычно.

Спасибо за мнение, я вначале торгов предполагал что НБУ просто жестко встал на откупе. Спасибо за мнение, я вначале торгов предполагал что НБУ просто жестко встал на откупе.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з............14.01.2020............15.01.2020дата розрахунку...........13.01.2020............14.01.2020Євро............................26,6205...............26,6889Долар США..................23,9275.....................После полудня курс практически не изменился.Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия, отыграв подскок в конце сессии. Простояв в балансе 45 минут, с 10-45 до 11 прибавили 3 копейки. После короткой паузы с 11-15 до 11-40 вернулись на 2 копейки назад.Около 12 на полкопейки опустились и сразу же вернулись назад, растянув при этом спред. После этого картина стала напоминать вчерашнюю. При неизменных оферах, биды дважды повышались на полкопейки в 13-30 и 14-20. Около 15-30 опустились на 2 копейки.Официальный курс встретили котировками 24.0050 - 24.0250. За день котировки выросли на 1.5 копейки относительно открытия и упали на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.Интересная сессия, с нетерпением жду информацию об интервенциях.Этот день в истории:2019 - 28.0237 (-400)2018 - 28.5366 (-451)2017 - 27.66922016 - 23.9508Если бы он просто встал, это было бы как всегда. В том то и дело, что он не стоял, а активно толкал котировки вверх, чего раньше себе не позволял. Не было по ходу сессии видимых моментов, когда он мог откупаться привычными методами.