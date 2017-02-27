Конечно слыхал! В основе реальной "американской мечты" - Карьера, Успех, Свобода(там и статуя такая есть)! Быть Первым, не быть Лузером! У многих - нет своего дома, т.к. он не нужен, выгоднее снимать, пока работаешь! В США - Важно Зарабатывать и уже потом, Тратить "показывать свою Успешность"! Если в США, ты не выплачиваешь потребкредит - у тебя Забирают "тело кредита, залог".
У нас, пролетариат! Народ живёт "одним днём" а возникающие проблемы - решают "протестами"! Пример! Набрал кредитов и не потянул? Протест! Как Власть позволила давать нам кредит, который мы не можем выплатить? Гривна обвалилась в 2009-м, "власть виновата"! Стоп! Свои мозги были? Не мог просчитать обвал мировой экономики? Да ты - Лузер! Освободи квартиру и иди бомжевать(это в США)! В Украине... "верните наши деньги!"
Пролетарское мышление! ЦК Партии - должн всё решать за граждан! Продавать или нет землю, как жить и где жить и пр.
Совок остался! Нет Гражданского общества, в котором мы все - Ответственны за мусор на нашей улице, за долги страны и пр.
Realist написав:Дотримуючись наміченої стратегії завершив конвертацію 25% в гривню. Ще 5% залишив на можливий злив на протязі місяця. Конвертував в основному по 23,9-24,0. В своєму гривневому бюджеті для історії зафіксував гривневі збитки в середньому 1 грн на 1 долар. Валютні ризики за-хеджував гривневими депозитами на 6, 9 та 12 міс. Ті що на 6 міс., то до рівня в середньому 25,3 грн/дол, 9 міс. до рівня 26 а річні до рівня 27 грн/дол. Якщо курс купівлі долара на час закінчення депозиту буде нижчий, то значить все вірно зробив. (альтернатива тримання валюти на депозиті врахована). Вже 3-й рік поспіль конвертуюсь в цей час. Збільшити пропорції в бік гривні можна, але страшно. Я би і так не конвертував, але подивився на курси хеджування і все-таки ризикнув. Тому нехай буде так. Якщо маєте бажання - прошу до обговорення. Плюси, мінуси, підводні камені таких дій.
все зависит от того, какой частью своих накоплений вы решили поиграть в "гривно-депо" ( меня это было от 3% до 10%)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Конечно слыхал! В основе реальной "американской мечты" - Карьера, Успех, Свобода(там и статуя такая есть)! Быть Первым, не быть Лузером! У многих - нет своего дома, т.к. он не нужен, выгоднее снимать, пока работаешь! В США - Важно Зарабатывать и уже потом, Тратить "показывать свою Успешность"! Если в США, ты не выплачиваешь потребкредит - у тебя Забирают "тело кредита, залог".
У нас, пролетариат! Народ живёт "одним днём" а возникающие проблемы - решают "протестами"! Пример! Набрал кредитов и не потянул? Протест! Как Власть позволила давать нам кредит, который мы не можем выплатить? Гривна обвалилась в 2009-м, "власть виновата"! Стоп! Свои мозги были? Не мог просчитать обвал мировой экономики? Да ты - Лузер! Освободи квартиру и иди бомжевать(это в США)! В Украине... "верните наши деньги!"
Пролетарское мышление! ЦК Партии - должн всё решать за граждан! Продавать или нет землю, как жить и где жить и пр.
Совок остался! Нет Гражданского общества, в котором мы все - Ответственны за мусор на нашей улице, за долги страны и пр.
Ага, все это во Франции,Испании,Италии расскажите.
Replay Що Ви штати намагаєтеся приплести ... Спробуйте з Європою порівняти , або хоча б з Канадою . Там зовсім інші підходи . Більше того - "самозайнятих" в будь-якій країні - процентів 10 населення ( в штатах трошки більше - десь під 15 ) . А всі останні - просто наймані працівники . Які максимум - роблять кар"єру . Але - а якщо порівняти з Латинською Америкою - то взагалі картина інша вимальовується ...
Що заважає українцям інвестувати в фондовий ринок США?
Экономическая Безграмотность и пролетарское мышление.
"Наши" инвестиции, это "свой дом, ремонт, полный холодильник, депозит в банке, пачка баксов "на чёрный день". Как бы, Власть сама заинтересована в том, чтобы украинцы - несли деньги в банки! Но, наши Банки - не знают, что с ними делать!
Кстати, по теме, нефть "осторожно покупаю" сегодня... Может чуть и рано, но уровни хорошие и объёмы пошли, вечером API и пр.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з............14.01.2020............15.01.2020 дата розрахунку...........13.01.2020............14.01.2020 Євро............................26,6205...............26,6889 Долар США..................23,9275.....................24,0257 После полудня курс практически не изменился. Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия, отыграв подскок в конце сессии. Простояв в балансе 45 минут, с 10-45 до 11 прибавили 3 копейки. После короткой паузы с 11-15 до 11-40 вернулись на 2 копейки назад. Около 12 на полкопейки опустились и сразу же вернулись назад, растянув при этом спред. После этого картина стала напоминать вчерашнюю. При неизменных оферах, биды дважды повышались на полкопейки в 13-30 и 14-20. Около 15-30 опустились на 2 копейки. Официальный курс встретили котировками 24.0050 - 24.0250. За день котировки выросли на 1.5 копейки относительно открытия и упали на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Интересная сессия, с нетерпением жду информацию об интервенциях.
Этот день в истории: 2019 - 28.0237 (-400) 2018 - 28.5366 (-451)
2017 - 27.6692 2016 - 23.9508
zzzzzz написав:
Сибарит написав:Вчера НБУ выкупил плановые 50 млн. Так жестко плана еще не придерживались, выкупали при растущих котировках. Именно это и выглядело непривычно.
Спасибо за мнение, я вначале торгов предполагал что НБУ просто жестко встал на откупе.
Если бы он просто встал, это было бы как всегда. В том то и дело, что он не стоял, а активно толкал котировки вверх, чего раньше себе не позволял. Не было по ходу сессии видимых моментов, когда он мог откупаться привычными методами.
prodigy написав:все зависит от того, какой частью своих накоплений вы решили поиграть в "гривно-депо" ( меня это было от 3% до 10%)
У з липня 2019 був на 100% у валюті. І докуповував по мірі падіння. Зараз на 75%. Є думка що можливо буде ще по 23 щоб повернутись в долар із 6-місячних депозитів. Якщо ж ні - то не страшно. Валютні депо не покривають інфляцію тому і провів такі маніпуляції. Ну і ще через те, що побачив як банки систематично знижують дохідність по депозитах і будуть продовжувати це робити. Тобто якщо частково виходити в гривню - то зараз, бо потім не буде потрібних % по депозитах. А депозити із поповненням на даний момент фактично відсутні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Сибарит написав:Если бы он просто встал, это было бы как всегда. В том то и дело, что он не стоял, а активно толкал котировки вверх, чего раньше себе не позволял. Не было по ходу сессии видимых моментов, когда он мог откупаться привычными методами.
Що заважає українцям інвестувати в фондовий ринок США?
Экономическая Безграмотность и пролетарское мышление.
"Наши" инвестиции, это "свой дом, ремонт, полный холодильник, депозит в банке, пачка баксов "на чёрный день". Как бы, Власть сама заинтересована в том, чтобы украинцы - несли деньги в банки! Но, наши Банки - не знают, что с ними делать!
Кстати, по теме, нефть "осторожно покупаю" сегодня... Может чуть и рано, но уровни хорошие и объёмы пошли, вечером API и пр.
может в краткосроке и верно, но лайт сформировала е и пошла вниз на 20