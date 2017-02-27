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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3477347834793480>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 138
ниже 23
9%
12
23.01-23.50
16%
22
23.51-24.0
17%
23
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
12%
17
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:46

Starikan
Про "Американскую мечту" слыхали?

Конечно слыхал!
В основе реальной "американской мечты" - Карьера, Успех, Свобода(там и статуя такая есть)! :D
Быть Первым, не быть Лузером!
У многих - нет своего дома, т.к. он не нужен, выгоднее снимать, пока работаешь!
В США - Важно Зарабатывать и уже потом, Тратить "показывать свою Успешность"!
Если в США, ты не выплачиваешь потребкредит - у тебя Забирают "тело кредита, залог". :D

У нас, пролетариат!
Народ живёт "одним днём" а возникающие проблемы - решают "протестами"!
Пример!
Набрал кредитов и не потянул? Протест!
Как Власть позволила давать нам кредит, который мы не можем выплатить?
Гривна обвалилась в 2009-м, "власть виновата"! :D
Стоп! Свои мозги были? Не мог просчитать обвал мировой экономики?
Да ты - Лузер! Освободи квартиру и иди бомжевать(это в США)!
В Украине... "верните наши деньги!"

Пролетарское мышление! ЦК Партии - должн всё решать за граждан!
Продавать или нет землю, как жить и где жить и пр.
8)
Совок остался! Нет Гражданского общества, в котором мы все - Ответственны за мусор на нашей улице, за долги страны и пр.
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:53

  Realist написав:Дотримуючись наміченої стратегії завершив конвертацію 25% в гривню.
Ще 5% залишив на можливий злив на протязі місяця. Конвертував в основному по 23,9-24,0. В своєму гривневому бюджеті для історії зафіксував гривневі збитки в середньому 1 грн на 1 долар.
Валютні ризики за-хеджував гривневими депозитами на 6, 9 та 12 міс.
Ті що на 6 міс., то до рівня в середньому 25,3 грн/дол, 9 міс. до рівня 26 а річні до рівня 27 грн/дол. Якщо курс купівлі долара на час закінчення депозиту буде нижчий, то значить все вірно зробив. (альтернатива тримання валюти на депозиті врахована).
Вже 3-й рік поспіль конвертуюсь в цей час.
Збільшити пропорції в бік гривні можна, але страшно. Я би і так не конвертував, але подивився на курси хеджування і все-таки ризикнув. Тому нехай буде так.
Якщо маєте бажання - прошу до обговорення. Плюси, мінуси, підводні камені таких дій.



все зависит от того, какой частью своих накоплений вы решили поиграть в "гривно-депо"
( меня это было от 3% до 10%)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:На Западе, если ты хочешь сохранить, ты можешь инвестировать и в бизнес и в коммерческую недвигу и в фондовый рынок и в различные инвестфонды и другие проекты.


Що заважає українцям інвестувати в фондовий ринок США?
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:01

  Replay написав:Starikan
Про "Американскую мечту" слыхали?

Конечно слыхал!
В основе реальной "американской мечты" - Карьера, Успех, Свобода(там и статуя такая есть)! :D
Быть Первым, не быть Лузером!
У многих - нет своего дома, т.к. он не нужен, выгоднее снимать, пока работаешь!
В США - Важно Зарабатывать и уже потом, Тратить "показывать свою Успешность"!
Если в США, ты не выплачиваешь потребкредит - у тебя Забирают "тело кредита, залог". :D

У нас, пролетариат!
Народ живёт "одним днём" а возникающие проблемы - решают "протестами"!
Пример!
Набрал кредитов и не потянул? Протест!
Как Власть позволила давать нам кредит, который мы не можем выплатить?
Гривна обвалилась в 2009-м, "власть виновата"! :D
Стоп! Свои мозги были? Не мог просчитать обвал мировой экономики?
Да ты - Лузер! Освободи квартиру и иди бомжевать(это в США)!
В Украине... "верните наши деньги!"

Пролетарское мышление! ЦК Партии - должн всё решать за граждан!
Продавать или нет землю, как жить и где жить и пр.
8)
Совок остался! Нет Гражданского общества, в котором мы все - Ответственны за мусор на нашей улице, за долги страны и пр.



Ага, все это во Франции,Испании,Италии расскажите.
stivko
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:02

Replay
Що Ви штати намагаєтеся приплести ... Спробуйте з Європою порівняти , або хоча б з Канадою . Там зовсім інші підходи . Більше того - "самозайнятих" в будь-якій країні - процентів 10 населення ( в штатах трошки більше - десь під 15 ) . А всі останні - просто наймані працівники . Які максимум - роблять кар"єру .
Але - а якщо порівняти з Латинською Америкою - то взагалі картина інша вимальовується ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:02

kmm3
Що заважає українцям інвестувати в фондовий ринок США?

Экономическая Безграмотность и пролетарское мышление.

"Наши" инвестиции, это "свой дом, ремонт, полный холодильник, депозит в банке, пачка баксов "на чёрный день".
Как бы, Власть сама заинтересована в том, чтобы украинцы - несли деньги в банки!
Но, наши Банки - не знают, что с ними делать! :D

Кстати, по теме, нефть "осторожно покупаю" сегодня...
Может чуть и рано, но уровни хорошие и объёмы пошли, вечером API и пр. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............14.01.2020............15.01.2020
дата розрахунку...........13.01.2020............14.01.2020
Євро............................26,6205...............26,6889
Долар США..................23,9275.....................24,0257
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия, отыграв подскок в конце сессии. Простояв в балансе 45 минут, с 10-45 до 11 прибавили 3 копейки. После короткой паузы с 11-15 до 11-40 вернулись на 2 копейки назад.
Около 12 на полкопейки опустились и сразу же вернулись назад, растянув при этом спред. После этого картина стала напоминать вчерашнюю. При неизменных оферах, биды дважды повышались на полкопейки в 13-30 и 14-20. Около 15-30 опустились на 2 копейки.
Официальный курс встретили котировками 24.0050 - 24.0250. За день котировки выросли на 1.5 копейки относительно открытия и упали на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Интересная сессия, с нетерпением жду информацию об интервенциях.

Этот день в истории:
2019 - 28.0237 (-400)
2018 - 28.5366 (-451)

2017 - 27.6692
2016 - 23.9508

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:Вчера НБУ выкупил плановые 50 млн. Так жестко плана еще не придерживались, выкупали при растущих котировках. Именно это и выглядело непривычно.

Спасибо за мнение, я вначале торгов предполагал что НБУ просто жестко встал на откупе.

Если бы он просто встал, это было бы как всегда. В том то и дело, что он не стоял, а активно толкал котировки вверх, чего раньше себе не позволял. Не было по ходу сессии видимых моментов, когда он мог откупаться привычными методами.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:20

  prodigy написав:все зависит от того, какой частью своих накоплений вы решили поиграть в "гривно-депо"
( меня это было от 3% до 10%)

У з липня 2019 був на 100% у валюті. І докуповував по мірі падіння.
Зараз на 75%. Є думка що можливо буде ще по 23 щоб повернутись в долар із 6-місячних депозитів. Якщо ж ні - то не страшно.
Валютні депо не покривають інфляцію тому і провів такі маніпуляції. Ну і ще через те, що побачив як банки систематично знижують дохідність по депозитах і будуть продовжувати це робити. Тобто якщо частково виходити в гривню - то зараз, бо потім не буде потрібних % по депозитах. А депозити із поповненням на даний момент фактично відсутні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:28

  Сибарит написав:Если бы он просто встал, это было бы как всегда. В том то и дело, что он не стоял, а активно толкал котировки вверх, чего раньше себе не позволял. Не было по ходу сессии видимых моментов, когда он мог откупаться привычными методами.


про 23 можна забути?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:33

  Replay написав:kmm3
Що заважає українцям інвестувати в фондовий ринок США?

Экономическая Безграмотность и пролетарское мышление.

"Наши" инвестиции, это "свой дом, ремонт, полный холодильник, депозит в банке, пачка баксов "на чёрный день".
Как бы, Власть сама заинтересована в том, чтобы украинцы - несли деньги в банки!
Но, наши Банки - не знают, что с ними делать! :D

Кстати, по теме, нефть "осторожно покупаю" сегодня...
Может чуть и рано, но уровни хорошие и объёмы пошли, вечером API и пр. :D

может в краткосроке и верно, но лайт сформировала е и пошла вниз на 20
edvardd
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