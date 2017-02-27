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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3477347834793480

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 138
ниже 23
9%
12
23.01-23.50
16%
22
23.51-24.0
17%
23
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
12%
17
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:38

  vovakwasov написав:
  Сибарит написав:Если бы он просто встал, это было бы как всегда. В том то и дело, что он не стоял, а активно толкал котировки вверх, чего раньше себе не позволял. Не было по ходу сессии видимых моментов, когда он мог откупаться привычными методами.


про 23 можна забути?

Допоки ми не знаємо причин, що змусили НБУ так діяти - однозначної відповіді дати не можна. Можливо це тимчасове явище яке має якусь конкретну ціль.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:39

народ а как у вас с левыми обменками, в Запорожье, с Рождества курсы не светят
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:43

Realist

Только что, вышла стата:
Отрицательное сальдо составило 9373,7 млн долларов (в январе-ноябре 2018 года отрицательное - 8869,5 млн долларов).
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-uve ... 12481.html

Стабильно растёт! За год - явно будет более 10 ярдов баксов!!! :(
А "они" гривну усиливают??? :shock:
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Тобто якщо частково виходити в гривню - то зараз, бо потім не буде потрібних % по депозитах. А депозити із поповненням на даний момент фактично відсутні.


застрибуйте в останні вагони депо-поїздов...
viewtopic.php?p=4838506#p4838506
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greenozon
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