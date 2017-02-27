Допоки ми не знаємо причин, що змусили НБУ так діяти - однозначної відповіді дати не можна. Можливо це тимчасове явище яке має якусь конкретну ціль.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:38
Допоки ми не знаємо причин, що змусили НБУ так діяти - однозначної відповіді дати не можна. Можливо це тимчасове явище яке має якусь конкретну ціль.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:39
народ а как у вас с левыми обменками, в Запорожье, с Рождества курсы не светят
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:43
Realist
Только что, вышла стата:
Отрицательное сальдо составило 9373,7 млн долларов (в январе-ноябре 2018 года отрицательное - 8869,5 млн долларов).
Стабильно растёт! За год - явно будет более 10 ярдов баксов!!!
А "они" гривну усиливают???
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
застрибуйте в останні вагони депо-поїздов...
viewtopic.php?p=4838506#p4838506
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