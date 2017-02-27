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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3478347934803481>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 138
ниже 23
9%
12
23.01-23.50
16%
22
23.51-24.0
17%
23
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
12%
17
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:38

  vovakwasov написав:
  Сибарит написав:Если бы он просто встал, это было бы как всегда. В том то и дело, что он не стоял, а активно толкал котировки вверх, чего раньше себе не позволял. Не было по ходу сессии видимых моментов, когда он мог откупаться привычными методами.


про 23 можна забути?

Допоки ми не знаємо причин, що змусили НБУ так діяти - однозначної відповіді дати не можна. Можливо це тимчасове явище яке має якусь конкретну ціль.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:39

народ а как у вас с левыми обменками, в Запорожье, с Рождества курсы не светят
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:43

Realist

Только что, вышла стата:
Отрицательное сальдо составило 9373,7 млн долларов (в январе-ноябре 2018 года отрицательное - 8869,5 млн долларов).
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-uve ... 12481.html

Стабильно растёт! За год - явно будет более 10 ярдов баксов!!! :(
А "они" гривну усиливают??? :shock:
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Тобто якщо частково виходити в гривню - то зараз, бо потім не буде потрібних % по депозитах. А депозити із поповненням на даний момент фактично відсутні.


застрибуйте в останні вагони депо-поїздов...
viewtopic.php?p=4838506#p4838506
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

greenozon написав:застрибуйте в останні вагони депо-поїздов...
viewtopic.php?p=4838506#p4838506

Вже й ОВДП сьогодні знизили до 9.88%.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:01

Replay
Сальдо торгового баланса Украины (USD) Факт.-9,4B (нояб)

В торговом балансе учитываются только товары. Для полноты картины нужно учесть услуги.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:04

  Replay написав:Realist

Только что, вышла стата:
Отрицательное сальдо составило 9373,7 млн долларов (в январе-ноябре 2018 года отрицательное - 8869,5 млн долларов).
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-uve ... 12481.html

Стабильно растёт! За год - явно будет более 10 ярдов баксов!!! :(
А "они" гривну усиливают??? :shock:

Заробітчани все компенсували притаранивши валюту в Неньку Україну ну по послугах в України профіцит. На табло 24 грн за долар.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stryzhko написав:Вже й ОВДП сьогодні знизили до 9.88%

Це і олікову ставку НБУ 29 січня до 10 знизять?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:06

  Realist написав:
  prodigy написав:все зависит от того, какой частью своих накоплений вы решили поиграть в "гривно-депо"
( меня это было от 3% до 10%)

У з липня 2019 був на 100% у валюті. І докуповував по мірі падіння.
Зараз на 75%. Є думка що можливо буде ще по 23 щоб повернутись в долар із 6-місячних депозитів. Якщо ж ні - то не страшно.
Валютні депо не покривають інфляцію тому і провів такі маніпуляції. Ну і ще через те, що побачив як банки систематично знижують дохідність по депозитах і будуть продовжувати це робити. Тобто якщо частково виходити в гривню - то зараз, бо потім не буде потрібних % по депозитах. А депозити із поповненням на даний момент фактично відсутні.


это понятно...контролируйте свой аппетит к риску (можно сильно погореть, как в 2008 или 2014)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:11

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.

17:00
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Київ підтягнув біди! Нема приходу.

12:00
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ВО

Хай щастить!
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- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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