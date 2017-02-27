Допоки ми не знаємо причин, що змусили НБУ так діяти - однозначної відповіді дати не можна. Можливо це тимчасове явище яке має якусь конкретну ціль.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:38
Допоки ми не знаємо причин, що змусили НБУ так діяти - однозначної відповіді дати не можна. Можливо це тимчасове явище яке має якусь конкретну ціль.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:39
народ а как у вас с левыми обменками, в Запорожье, с Рождества курсы не светят
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:43
Realist
Только что, вышла стата:
Отрицательное сальдо составило 9373,7 млн долларов (в январе-ноябре 2018 года отрицательное - 8869,5 млн долларов).
Стабильно растёт! За год - явно будет более 10 ярдов баксов!!!
А "они" гривну усиливают???
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
застрибуйте в останні вагони депо-поїздов...
viewtopic.php?p=4838506#p4838506
+50грн !
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Додано: Вів 14 січ, 2020 16:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вже й ОВДП сьогодні знизили до 9.88%.
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:01
Replay
Сальдо торгового баланса Украины (USD) Факт.-9,4B (нояб)
В торговом балансе учитываются только товары. Для полноты картины нужно учесть услуги.
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:04
Заробітчани все компенсували притаранивши валюту в Неньку Україну ну по послугах в України профіцит. На табло 24 грн за долар.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Вів 14 січ, 2020 17:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Це і олікову ставку НБУ 29 січня до 10 знизять?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:06
это понятно...контролируйте свой аппетит к риску (можно сильно погореть, как в 2008 или 2014)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:11
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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