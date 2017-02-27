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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:18
Квесторе_поверніться написав: Replay написав:Realist
Только что, вышла стата:Отрицательное сальдо составило 9373,7 млн долларов (в январе-ноябре 2018 года отрицательное - 8869,5 млн долларов).https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-uve ... 12481.html
Стабильно растёт! За год - явно будет более 10 ярдов баксов!!!
А "они" гривну усиливают???
Заробітчани все компенсували притаранивши валюту в Неньку Україну ну по послугах в України профіцит. На табло 24 грн за долар.
Платежный баланс Украины (товары и услуги) за 2019 г. (млн. долл. США) +2198
Так что совсем не Ужас-Ужас!
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AlexxK
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Додано: Вів 14 січ, 2020 17:27
Квесторе_поверніться написав:Це і олікову ставку НБУ 29 січня до 10 знизять?
Ні, до 11,5%.
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stryzhko
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Додано: Вів 14 січ, 2020 17:29
AlexxK написав:
Платежный баланс Украины (товары и услуги) за 2019 г. (млн. долл. США) +2198
Так что совсем не Ужас-Ужас!
Платіжний баланс за 2013 рік +2023 млн доларів, при торгівельному дефіциті 22 128 млн доларів.
Якщо жити в борг, то і проблем не буде - до пори, до часу...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Вів 14 січ, 2020 17:42
lapay написав: AlexxK написав:
Платежный баланс Украины (товары и услуги) за 2019 г. (млн. долл. США) +2198
Так что совсем не Ужас-Ужас!
Платіжний баланс за 2013 рік +2023 млн доларів, при торгівельному дефіциті 22 128 млн доларів.
Якщо жити в борг, то і проблем не буде - до пори, до часу...
Кто из нас лікує зрадофільство? Получается, что я!
Проблемы есть всегда, просто надо их адекватно воспринимать и соответственно реагировать.
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AlexxK
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Додано: Вів 14 січ, 2020 17:42
Replay написав:
Инвестиции в Украину, под Гарантии Власти - очень выгодные вложения для иностранцев!
Зеленой власти я б и сотку баков не доверил бы
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 14 січ, 2020 17:49
AlexxK написав:
Проблемы есть всегда, просто надо их адекватно воспринимать и соответственно реагировать.
Ну от боги і відреагували, трохи піднявши курс долара, але кволо, не адекватно відреагували.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Вів 14 січ, 2020 17:59
Да, 9,88% это сильно!
Надо было мне таки трехлеточек ещё докупить в ноябре
пока 13 давали...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:06
asti написав:
Да, 9,88% это сильно!
Надо было мне таки трехлеточек ещё докупить в ноябре
пока 13 давали...
Хорошо что я по 16% за все деньги вошёл))
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PS4
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:17
PS4 написав: asti написав:
Да, 9,88% это сильно!
Надо было мне таки трехлеточек ещё докупить в ноябре
пока 13 давали.
Хорошо что я по 16% за все деньги вошёл)
У меня средняя ставка около 17 вышла//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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