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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3478347934803481

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 138
ниже 23
9%
12
23.01-23.50
16%
22
23.51-24.0
17%
23
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
12%
17
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Replay написав:Realist

Только что, вышла стата:
Отрицательное сальдо составило 9373,7 млн долларов (в январе-ноябре 2018 года отрицательное - 8869,5 млн долларов).
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-uve ... 12481.html

Стабильно растёт! За год - явно будет более 10 ярдов баксов!!! :(
А "они" гривну усиливают??? :shock:

Заробітчани все компенсували притаранивши валюту в Неньку Україну ну по послугах в України профіцит. На табло 24 грн за долар.


Платежный баланс Украины (товары и услуги) за 2019 г. (млн. долл. США) +2198
Так что совсем не Ужас-Ужас! :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Квесторе_поверніться написав:Це і олікову ставку НБУ 29 січня до 10 знизять?

Ні, до 11,5%.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  AlexxK написав:Платежный баланс Украины (товары и услуги) за 2019 г. (млн. долл. США) +2198
Так что совсем не Ужас-Ужас!

Платіжний баланс за 2013 рік +2023 млн доларів, при торгівельному дефіциті 22 128 млн доларів.
Якщо жити в борг, то і проблем не буде - до пори, до часу...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:42

  lapay написав:
  AlexxK написав:Платежный баланс Украины (товары и услуги) за 2019 г. (млн. долл. США) +2198
Так что совсем не Ужас-Ужас!

Платіжний баланс за 2013 рік +2023 млн доларів, при торгівельному дефіциті 22 128 млн доларів.
Якщо жити в борг, то і проблем не буде - до пори, до часу...

Кто из нас лікує зрадофільство? Получается, что я! :D
Проблемы есть всегда, просто надо их адекватно воспринимать и соответственно реагировать.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:42

  Replay написав: Инвестиции в Украину, под Гарантии Власти - очень выгодные вложения для иностранцев!


Зеленой власти я б и сотку баков не доверил бы :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  AlexxK написав:Проблемы есть всегда, просто надо их адекватно воспринимать и соответственно реагировать.

Ну от боги і відреагували, трохи піднявши курс долара, але кволо, не адекватно відреагували. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:59

Да, 9,88% это сильно!
Надо было мне таки трехлеточек ещё докупить в ноябре
пока 13 давали...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 18:06

  asti написав:Да, 9,88% это сильно!
Надо было мне таки трехлеточек ещё докупить в ноябре
пока 13 давали...

Хорошо что я по 16% за все деньги вошёл))
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 18:17

  PS4 написав:
  asti написав:Да, 9,88% это сильно!
Надо было мне таки трехлеточек ещё докупить в ноябре
пока 13 давали.
Хорошо что я по 16% за все деньги вошёл)
У меня средняя ставка около 17 вышла//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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