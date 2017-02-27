Монетарная база и объемы свободных средств у банков растут, а ЗВР регулятора почти нет.
Есть и такой момент...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:35
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:42
если не ошибаюсь, в 13 году тоже давали11-13% по овгз. но было кредитование, и банки давли 18-19% по депозитам с ежемесячной выплатой. тут главное вовремя остановится и осмотреться
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:51
Ошибаетесь,причём жёстко,рынка ОВГЗ не было,был НБУ,который удовлетворял потребности правительства,ставка была стандартная,15 с лишним процентов,а вот сроки были разные,до 5-ти лет.
Когда эмиссия лезла на МБ,то её правительство азирова гасило валютными интервенциями,в свою очередь евробонды брались почти под 8% годовых.
Также пирамиду и избыточную ликвидность связывали банки помойки,которые иногда и выше 25% давали.
Связи между ОВГЗ и ресурсом от населения не было никакой.
Сейчас тоже перекос ставок между депо и ставками по ОВГЗ,но он стремительно выравнивается,ибо мощная волна снижения ставок по депозитам была с 26.12.19,с 15-го января пройдёт ещё одна волна,думаю с 1.02.20 найти даже 15% брутто на максимальный срок будет невозможно.
Так что нечего оглядываться,нерезиденты дали нам дешёвый ресурс,чего бабе 200 и ко даже и приснится не могло
п.с. а чего было кредитование,кэптивными банками своих выгододержателей
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 14 січ, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:51
В 13-м банки и 24 давали, - Альфа, Дельта, Пумб...
И налога не было.
Но кто ж знал...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:56
Выплаты по долгам распределены по времени. Плюс заначка ЗВР. Плюс "Чип и Дейл" придут на помощь, если что.
Так что, барышня, держитесь. Здоровья Вам и хорошего настроения!
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:58
Завтра состоятся погашения на 3,5 млрд.грн + 312 млн.долларов.
С начала года погашения составили
гривна - 9,248 млрд
доллар - 312 млн
Сегодня прошел аукцион по размещению ОВГЗ в ходе которого удалось привлечь объемы точно по плану, 5,5 млрд по номинальной цене , или 6,003 млрд.грн по рыночной цене.
Сегодня произошло довольно интересное событие, я такого не припоминаю.Спрос по номинальной цене превысил почти в 5 раз предложение ( 5,5 млрд ) Спрос по номиналу был 25,241 млрд.грн, при предложении 5,5 млрд.грн. Теперь поподробней.
3 месячные, спрос 3,474 млрд, предложение 0,5 млрд
12 месячные, спрос 5,120 млрд, предложение 0,5 млрд
2-ух летки, спрос 6,957 млрд, предложение 1,5 млрд
4-х летки, спрос 9,690 млрд, предложение 3,0 млрд
Живите своим умом!
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это уже не просто сигнал! Это уже крик!
Смягчайте срочно монетарную политику.
Это ж уже прямое требование рынка.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:14
Какой план действий, если (когда) доходность ОВГЗ приблизится например к российским, или каким-нибудь другим emerging markets?
Нам же никто не даст.
А МВФ даст, но захочет что-то взамен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:15
vovan_prm
Too late...
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:18
План простой,сталкивать лбами желающих ОВГЗ и понижать доходность дальше.
Пока речка желающих не пересохнет в ручеёк,возможно тогда повышать ставку)))
С такими доходностями и спросом,уже можно в главном офисе МВФ выбивать с ноги дверь и всех присутствующих крыть матом, без страха за последствия
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 14 січ, 2020 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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