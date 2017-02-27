Додано: Вів 14 січ, 2020 18:51

Яша написав: asti написав: Да, 9,88% это сильно! Надо было мне таки трехлеточек ещё докупить в ноябре пока 13 давали... Да, 9,88% это сильно! Надо было мне таки трехлеточек ещё докупить в ноябре пока 13 давали...

если не ошибаюсь, в 13 году тоже давали11-13% по овгз. но было кредитование, и банки давли 18-19% по депозитам с ежемесячной выплатой. тут главное вовремя остановится и осмотреться



*Відправлено з Чату если не ошибаюсь, в 13 году тоже давали11-13% по овгз. но было кредитование, и банки давли 18-19% по депозитам с ежемесячной выплатой. тут главное вовремя остановится и осмотреться

Ошибаетесь,причём жёстко,рынка ОВГЗ не было,был НБУ,который удовлетворял потребности правительства,ставка была стандартная,15 с лишним процентов,а вот сроки были разные,до 5-ти лет.Когда эмиссия лезла на МБ,то её правительство азирова гасило валютными интервенциями,в свою очередь евробонды брались почти под 8% годовых.Также пирамиду и избыточную ликвидность связывали банки помойки,которые иногда и выше 25% давали.Связи между ОВГЗ и ресурсом от населения не было никакой.Сейчас тоже перекос ставок между депо и ставками по ОВГЗ,но он стремительно выравнивается,ибо мощная волна снижения ставок по депозитам была с 26.12.19,с 15-го января пройдёт ещё одна волна,думаю с 1.02.20 найти даже 15% брутто на максимальный срок будет невозможно.Так что нечего оглядываться,нерезиденты дали нам дешёвый ресурс,чего бабе 200 и ко даже и приснится не моглоп.с. а чего было кредитование,кэптивными банками своих выгододержателей