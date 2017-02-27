Сегодня ПДВ вернули АЖ НА 100 тыс.грн
С начала месяца на 4,3 млн.грн.
В прошлом году по состоянию на 13 января было компенсировано 1,153 млрд.грн в этом году 0,0043 млрд
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:20
Сегодня ПДВ вернули АЖ НА 100 тыс.грн
С начала месяца на 4,3 млн.грн.
В прошлом году по состоянию на 13 января было компенсировано 1,153 млрд.грн в этом году 0,0043 млрд
Живите своим умом!
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто еще не успел, успейте купить ОВГЗ, а то на следующей неделе будет 8%, через две недели 6%, глядишь к весне вообще отрицательные ставки пойдут.
Агония и конвульсии уже какие-то. Так беспощадно в Украине валютные матрасы еще никто не вспарывал.
Это ж надо только на минуточку задуматься, огромные валютные должища, куча национальных денег ждут своего часа Х где-то на депосертификатах, производство идет куда-то в пол, а гривна чудесно укрепляется и очереди за ОВГЗ что аж двери чуть ли не проламываются. Во дают.
Наверно таки пора забирать баксы с депозитов и в более надежные места перепрятывать, пока это можно сделать без ограничений и затруднений
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:23
Alex2007
По вашему сообщению можно новую ветку открывать,которая будет называться "валютные истерики"
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:25
Уже абсолютно нет никакой истерики. Просто жду как же "красиво" и одновременно печально будет разворачиваться финал этой всей истории
Из бакса в гривну нынче даже не задумываюсь переходить.
Элементарно нервы дороже, так хоть могу еще куда-то смотреть, а сидеть и трястись над гривнушкой на депо/овгз, даже если она и потенциально еще может в будущем каким-то чудом принести какой-то доход - избавьте (раньше это надо было делать - летом хотя-бы).
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 14 січ, 2020 19:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
коли там НБУ планує наступний перегляд обліковки?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Умиляют оценки, что кто-то не будет давать Украине деньги.
В Европе уже несколько лет ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ставки. Центробанки печатают деньги с умопомрачительной скоростью. Денег просто нереальное количество в системе.
Давать Укараине деньги будут до тех пор, как что не навернется серьезно.
Тогда бабки побегут из Emerging markets домой,обвалятся валюты, ляжет американская фонда.
И вот тогда начнется самое интересное
Востаннє редагувалось Shummi в Вів 14 січ, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:28
Всё верно,это ваша ставка и мнение,ставки сделаны,ставок больше нет(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не у всій Європі, а лише в деяких країнах
в багатьох все ще є плюсові
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:29
На россии на днях будут выпускать 7летки под 6%+ в рублях.
При этом сильно ниже они не опустятся, т.к. там прямо говорят, что "нужно поддерживать спред в доходности с американскими бумагами около 3%+, т.к. если спред будет меньше - инвештыри предпочтут не рисковать и купить трежеря".
Логика доходности ОВГЗ аналогичная, только за "базу" берется доходность ОФЗ, и сверху даётся "премия за риск".
Так что уровень ставок по ОВГЗ можно приблизительно оценить, и судя по всему, мы уже где-то на дне
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:31
AlexxK
Адекватно воспринимают всё!
Перспективу хотят увидеть!
Какие направления развивать, куда вкадываться?
Востаннє редагувалось Replay в Вів 14 січ, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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