По вашему сообщению можно новую ветку открывать,которая будет называться "валютные истерики"
Уже абсолютно нет никакой истерики. Просто жду как же "красиво" и одновременно печально будет разворачиваться финал этой всей истории Из бакса в гривну нынче даже не задумываюсь переходить. Элементарно нервы дороже, так хоть могу еще куда-то смотреть, а сидеть и трястись над гривнушкой на депо/овгз, даже если она и потенциально еще может в будущем каким-то чудом принести какой-то доход - избавьте (раньше это надо было делать - летом хотя-бы).
Вам покупка ОВГЗ не напоминает покупку сертификатов "пирамиды Долярчика"? Там тоже доходность снижается, но пока очередь из "инвесторов"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
zzzzzz написав:Сегодня произошло довольно интересное событие, я такого не припоминаю.Спрос по номинальной цене превысил почти в 5 раз предложение ( 5,5 млрд ) Спрос по номиналу был 25,241 млрд.грн, при предложении 5,5 млрд.грн.
По вашему сообщению можно новую ветку открывать,которая будет называться "валютные истерики"
Уже абсолютно нет никакой истерики. Просто жду как же "красиво" и одновременно печально будет разворачиваться финал этой всей истории Из бакса в гривну нынче даже не задумываюсь переходить. Элементарно нервы дороже, так хоть могу еще куда-то смотреть, а сидеть и трястись над гривнушкой на депо/овгз, даже если она и потенциально еще может в будущем каким-то чудом принести какой-то доход - избавьте (раньше это надо было делать - летом хотя-бы).
Вам покупка ОВГЗ не напоминает покупку сертификатов "пирамиды Долярчика"? Там тоже доходность снижается, но пока очередь из "инвесторов"
А там доходность уже снижается? Надо Доллярчику поторопиться, пока не упало в пол
Shummi написав:Умиляют оценки, что кто-то не будет давать Украине деньги.
Навіть Аргентині дають - будемо на неї рівнятись? В нас вже були дві реструктуризації боргів. Ми і досі не стали частиною Заходу - ні ментально, ні в сфері права, ні в економіці. Інвестицій як не було, так і немає, а є тільки хронічний дефіціт бюджету.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zzzzzz написав:Сегодня произошло довольно интересное событие, я такого не припоминаю.Спрос по номинальной цене превысил почти в 5 раз предложение ( 5,5 млрд ) Спрос по номиналу был 25,241 млрд.грн, при предложении 5,5 млрд.грн.