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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 348234833484348534863487>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 139
ниже 23
9%
12
23.01-23.50
17%
23
23.51-24.0
17%
23
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
12%
17
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:31

  Shummi написав:И вот тогда начнется самое интересное :-)


Вы выйдете на рынок со своей пачкой и скупите пол Хрещатика,а все будут удивляться,откуда вы взялись,такой умный и проницательный?

Истерик было мало,подтянулся и валютный юмор от студентов :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:31

Зображення

На конец первого квартала выходим на 5% , на конец второго квартала подходим к 0% , ну а в третьем квартале начинаем кредитовать МВФ :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:31

  Alex2007 написав:
  somilitark написав:Alex2007

По вашему сообщению можно новую ветку открывать,которая будет называться "валютные истерики" :lol:


Уже абсолютно нет никакой истерики. Просто жду как же "красиво" и одновременно печально будет разворачиваться финал этой всей истории
Из бакса в гривну нынче даже не задумываюсь переходить.
Элементарно нервы дороже, так хоть могу еще куда-то смотреть, а сидеть и трястись над гривнушкой на депо/овгз, даже если она и потенциально еще может в будущем каким-то чудом принести какой-то доход - избавьте (раньше это надо было делать - летом хотя-бы).

Вам покупка ОВГЗ не напоминает покупку сертификатов "пирамиды Долярчика"? Там тоже доходность снижается, но пока очередь из "инвесторов" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:34

  Вкладчик1234 написав:Так что уровень ставок по ОВГЗ можно приблизительно оценить, и судя по всему, мы уже где-то на дне

Сомневаюсь,там санкции,а мы друзья Америки,так что 7% это максимум для этих буржуев с печатными станками :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:34

Вкладчик1234
на Росії є ще супер крутий інструмент - ИИС
https://fincult.info/article/chto-takoe ... nyy-schet/

а в нас шото не шмоглі...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:34

  zzzzzz написав:Сегодня ПДВ вернули АЖ НА 100 тыс.грн :mrgreen:

С начала месяца на 4,3 млн.грн.

В прошлом году по состоянию на 13 января было компенсировано 1,153 млрд.грн в этом году 0,0043 млрд :mrgreen:

Хорошо так ахмет баю и собратьям по несчастью руки выкручивают.

Узнается почерк ИВК :lol:
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:35

  zzzzzz написав:Сегодня произошло довольно интересное событие, я такого не припоминаю.Спрос по номинальной цене превысил почти в 5 раз предложение ( 5,5 млрд ) Спрос по номиналу был 25,241 млрд.грн, при предложении 5,5 млрд.грн.


ясно...- піду поповню своє гривнедепо - 17,5% :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:35

  Вкладчик1234 написав:
  Alex2007 написав:
  somilitark написав:Alex2007

По вашему сообщению можно новую ветку открывать,которая будет называться "валютные истерики" :lol:


Уже абсолютно нет никакой истерики. Просто жду как же "красиво" и одновременно печально будет разворачиваться финал этой всей истории
Из бакса в гривну нынче даже не задумываюсь переходить.
Элементарно нервы дороже, так хоть могу еще куда-то смотреть, а сидеть и трястись над гривнушкой на депо/овгз, даже если она и потенциально еще может в будущем каким-то чудом принести какой-то доход - избавьте (раньше это надо было делать - летом хотя-бы).

Вам покупка ОВГЗ не напоминает покупку сертификатов "пирамиды Долярчика"? Там тоже доходность снижается, но пока очередь из "инвесторов" :)


А там доходность уже снижается? :mrgreen:
Надо Доллярчику поторопиться, пока не упало в пол :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shummi написав:Умиляют оценки, что кто-то не будет давать Украине деньги.

Навіть Аргентині дають - будемо на неї рівнятись? В нас вже були дві реструктуризації боргів. Ми і досі не стали частиною Заходу - ні ментально, ні в сфері права, ні в економіці. Інвестицій як не було, так і немає, а є тільки хронічний дефіціт бюджету.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:38

  Pupsik написав:
  zzzzzz написав:Сегодня произошло довольно интересное событие, я такого не припоминаю.Спрос по номинальной цене превысил почти в 5 раз предложение ( 5,5 млрд ) Спрос по номиналу был 25,241 млрд.грн, при предложении 5,5 млрд.грн.


ясно...- піду поповню своє гривнедепо - 17,5% :)

Сам всю неделю бегаю столбы открываю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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