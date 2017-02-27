Я думаю что раньше - это ж движение ставок уже идет по экспоненте (кто не успел сегодня, завтра пожалеет)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:38
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:39
А что тогда со ставками,мираж?
Они вас не читают и сознательно лезут на минное поле?
А при вашем были только евробонды под 10% и почти 20% в гривне и никто не брал,значит таки позитив прёт,только у вас петиноочки,которые не дают увидеть очевидное?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:40
Директор "Укрпошти" Ігор Смілянський отримує зарплату 79 тисяч доларів на місяць. Це на 24 тисячі доларів більше, ніж генеральний поштмейстер Поштової служби США Меган Бреннан.
Вона була призначена головним поштовиком Америки п'ять років тому і має досвід роботи 33 роки, повідомляють Українські новини.
Жінка керує півмільйонним штатом листонош і найбільшим в світі цивільним автопарком
Він зазначив, що обіг американської поштової компанії становить $ 70 млрд на рік, а "Укрпошти" - $ 0,28 млрд.
"Утримання Меган Бреннан обходиться Поштовій службі США в 0,0009% обігу компанії. А утримання Смілянського коштує Укрпошті 0,34% від обігу компанії. Тобто, Смілянський обходиться Укрпошті в 378 разів дорожче, ніж Меган Бреннан Поштовій службі США"
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:41
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:41
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:41
Вы как прошлый президент,ленточки тоже перерезаете
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:42
Кстати, снижение ставок и укрепляж - способствует "кредитному буму".
А тарится у нас народ в основном импортом.
Что ещё больше ударит по торговому балансу.
Очень напоминает предкризисные времена
Пока рано пугаться (тенденции кредитного бума пока нет, только созревают условия), но стоит быть внимательным
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
С такой динамикой закрадываются мысли, а поручат же Ощадбанку уже весной забрасывать пробный шар на ипотечное кредитование в гривне?
Ну надо же выводить это несчастье на рыночные рельсы, а то прибыль меньше чем у Абанка и как у пары скунсов - для такой махины это просто дно.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:47
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:48
Ощад не может заплатить взносы в ФГВФО, т.к. нарушит нормативы. (В связи с плановым переключением на "общую систему гарантирования")
А Вы про ипотеку
Отдельно особенно доставляет, как Приват каждый квартал декларирует "прибыль", за последний - 30млрд+ !
ОВГЗшки крутятся - лавешка мутится!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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