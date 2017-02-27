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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34833484348534863487>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 139
ниже 23
9%
12
23.01-23.50
17%
23
23.51-24.0
17%
23
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
12%
17
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:38

  zzzzzz написав:Зображення

На конец первого квартала выходим на 5% , на конец второго квартала подходим к 0% , ну а в третьем квартале начинаем кредитовать МВФ :mrgreen: :mrgreen:


Я думаю что раньше - это ж движение ставок уже идет по экспоненте (кто не успел сегодня, завтра пожалеет) :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:39

  lapay написав:В нас вже були дві реструктуризації боргів. Ми і досі не стали частиною Заходу - ні ментально, ні в сфері права, ні в економіці. Інвестицій як не було, так і немає, а є тільки хронічний дефіціт бюджету.


А что тогда со ставками,мираж?

Они вас не читают и сознательно лезут на минное поле?

А при вашем были только евробонды под 10% и почти 20% в гривне и никто не брал,значит таки позитив прёт,только у вас петиноочки,которые не дают увидеть очевидное?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:40

Директор "Укрпошти" Ігор Смілянський отримує зарплату 79 тисяч доларів на місяць. Це на 24 тисячі доларів більше, ніж генеральний поштмейстер Поштової служби США Меган Бреннан.

Вона була призначена головним поштовиком Америки п'ять років тому і має досвід роботи 33 роки, повідомляють Українські новини.

Жінка керує півмільйонним штатом листонош і найбільшим в світі цивільним автопарком
Він зазначив, що обіг американської поштової компанії становить $ 70 млрд на рік, а "Укрпошти" - $ 0,28 млрд.

"Утримання Меган Бреннан обходиться Поштовій службі США в 0,0009% обігу компанії. А утримання Смілянського коштує Укрпошті 0,34% від обігу компанії. Тобто, Смілянський обходиться Укрпошті в 378 разів дорожче, ніж Меган Бреннан Поштовій службі США"
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:41

  zzzzzz написав:Зображення

На конец первого квартала выходим на 5% , на конец второго квартала подходим к 0% , ну а в третьем квартале начинаем кредитовать МВФ :mrgreen: :mrgreen:

5% в нацвалюте для страны с В рейтингом - это фантастика
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:41

  Alex2007 написав:Наверно таки пора забирать баксы с депозитов и в более надежные места перепрятывать, пока это можно сделать без ограничений и затруднений 8)

Например?
Хоть парочку надёжных мест озвучите?
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:41

  zzzzzz написав:Сам всю неделю бегаю столбы открываю.

Вы как прошлый президент,ленточки тоже перерезаете :lol: :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:42

Кстати, снижение ставок и укрепляж - способствует "кредитному буму".
А тарится у нас народ в основном импортом.
Что ещё больше ударит по торговому балансу.

Очень напоминает предкризисные времена

Пока рано пугаться (тенденции кредитного бума пока нет, только созревают условия), но стоит быть внимательным
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С такой динамикой закрадываются мысли, а поручат же Ощадбанку уже весной забрасывать пробный шар на ипотечное кредитование в гривне?
Ну надо же выводить это несчастье на рыночные рельсы, а то прибыль меньше чем у Абанка и как у пары скунсов - для такой махины это просто дно.
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:47

  zzzzzz написав:Сам всю неделю бегаю столбы открываю.

А где хоть бегаете?
Банки с возможностью пополнения депо назовёте?
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:48

  escobar написав:С такой динамикой закрадываются мысли, а поручат же Ощадбанку уже весной забрасывать пробный шар на ипотечное кредитование в гривне?
Ну надо же выводить это несчастье на рыночные рельсы, а то прибыль меньше чем у Абанка и как у пары скунсов - для такой махины это просто дно.

Ощад не может заплатить взносы в ФГВФО, т.к. нарушит нормативы. (В связи с плановым переключением на "общую систему гарантирования")
А Вы про ипотеку :)

Отдельно особенно доставляет, как Приват каждый квартал декларирует "прибыль", за последний - 30млрд+ !
ОВГЗшки крутятся - лавешка мутится! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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