Додано: Вів 14 січ, 2020 19:42

Кстати, снижение ставок и укрепляж - способствует "кредитному буму".

А тарится у нас народ в основном импортом.

Что ещё больше ударит по торговому балансу.



Очень напоминает предкризисные времена



Пока рано пугаться (тенденции кредитного бума пока нет, только созревают условия), но стоит быть внимательным

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин