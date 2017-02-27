Додано: Вів 14 січ, 2020 19:55

Добавлю к своим предыдущим постам:



помимо того, что укрепляж и снижение кредитных ставок будет отрицательно сказываться на торговом балансе, - это ещё будет добивать экспортёров, т.к. проще и дешевле будет купить импорт, да ещё и кредит по низкую ставку.



Поэтому кризис мы можем встретить "в долгах как в шелках", и без "кормильцев" в виде традиционных "олії і чавуна".



И в случае кризиса - ОВГЗ врядли кто-то купит

Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 14 січ, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин