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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3484348534863487>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 139
ниже 23
9%
12
23.01-23.50
17%
23
23.51-24.0
17%
23
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
12%
17
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:А при вашем были только евробонды под 10% и почти 20% в гривне и никто не брал,значит таки позитив прёт,только у вас петиноочки,которые не дают увидеть очевидное?

Так просветіть, що сталося такого видатного, з економікою, експортом, чи реальними інвестиціями, порівнючи 2018 з 2017, і 2019 з 2018? Що такого, в нас, кардинально змінилось, що курс гривні так небачено укріпився?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:49

  Вкладчик1234 написав:Кстати, снижение ставок и укрепляж - способствует "кредитному буму".
А тарится у нас народ в основном импортом.
Что ещё больше ударит по торговому балансу.


Ещё летом НБУ очень многим подрезал крылья,что бы не увлекались сильно потребкой.

Да и куда расти потребительскому кредитованию?
Телефон,стиралка и морозилка сильно погоды не сделают.
Правда читал,что рынок новых авто переживает кредитный бум, по некоторым маркам,уже более 40% реализуют в кредит.
Так что сильно на этот фактор не рассчитывайте,банки сейчас стали осторожнее,пипл сейчас поумнел,да и банки многие только недавно почистили кредиторку,на одни и те же грабли не наступят.
А вот ипотека под землю очень даже может быть,ведь для того чтобы стать собственником,надо будет сначала выкупить её у государства(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:50

  lapay написав:
  somilitark написав:А при вашем были только евробонды под 10% и почти 20% в гривне и никто не брал,значит таки позитив прёт,только у вас петиноочки,которые не дают увидеть очевидное?

Так просветіть, що сталося такого видатного, з економікою, експортом, чи реальними інвестиціями, порівнючи 2018 з 2017, і 2019 з 2018? Що такого, в нас, кардинально змінилось, що курс гривні так небачено укріпився?

Перекрытие чёрных бандитских схем и доверие,оказывается этого достаточно,а результат на табло(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:55

Добавлю к своим предыдущим постам:

помимо того, что укрепляж и снижение кредитных ставок будет отрицательно сказываться на торговом балансе, - это ещё будет добивать экспортёров, т.к. проще и дешевле будет купить импорт, да ещё и кредит по низкую ставку.

Поэтому кризис мы можем встретить "в долгах как в шелках", и без "кормильцев" в виде традиционных "олії і чавуна".

И в случае кризиса - ОВГЗ врядли кто-то купит
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 14 січ, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Перекрытие чёрных бандитских схем и доверие,оказывается этого достаточно,а результат на табло(с).

Перекриття схем повинно вилитись в профіт доходів бюджету, а там ох..єнний дефіціт. А в РФ чого рубль майже так само укріпився, як і гривня - теж схеми перекрили?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:56

somilitark и всё таки мне интересно, куда делись 30млрд прошлогодней казначейской гривны и когда будут гасить декабрьскоянварьский ндс... какая-то бомба в хате
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:57

  Яша написав:и всё таки мне интересно, куда делись 30млрд прошлогодней казначейской гривны и когда будут гасить декабрьскоянварьский ндс... какая-то бомба в хате

Будет прикол, если повторится декабрьская качеля :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:57

  quest написав:
  Alex2007 написав:Наверно таки пора забирать баксы с депозитов и в более надежные места перепрятывать, пока это можно сделать без ограничений и затруднений 8)

Например?
Хоть парочку надёжных мест озвучите?


Начиная просто от "жестяной банки" (нефиг кормить наших банкиров с их убогими ставками, хотя и убытки если по мировым меркам считать, так как обесцениваются из-за инфляции; устроить, так сказать, акцию протеста против их ставок),
продолжая металлами (учитывая нарастающее неспокойствие в мире, может даже самый лучший вариант нынче).

Можно осторожно и в нормальные проверенные временем коины (но осторожно!) это если на долгосрок. (а можно просто на краткосрочно - погонять их туда-сюда, но я уже устал краткосрочно покупать-продавать - сильная привязанность к рынку идет).

Все остальное на сейчас считаю еще большим риском.
Хотя наверное все эти амерские фонды в долгосроке будут в баксовом эквиваленте так точно только расти. (Но у нас из неньки непонятно где и как их покупать, да и не стал бы я их сейчас покупать - так как чуствуется загон в фонду.)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 14 січ, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:58

  lapay написав:
  somilitark написав:Перекрытие чёрных бандитских схем и доверие,оказывается этого достаточно,а результат на табло(с).

Перекриття схем повинно вилитись в профіт доходів бюджету, а там ох..єнний дефіціт. А в РФ чого рубль майже так само укріпився, як і гривня - теж схеми перекрили?


Зачем мне агрессор,не съезжайте с темы.
Почему бюджет не выполняется: не знаю.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:58

  edvardd написав:народ а как у вас с левыми обменками, в Запорожье, с Рождества курсы не светят

Абонплату "забыли" или не хотят проплатить. :mrgreen:
Vadim V
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