Так просветіть, що сталося такого видатного, з економікою, експортом, чи реальними інвестиціями, порівнючи 2018 з 2017, і 2019 з 2018? Що такого, в нас, кардинально змінилось, що курс гривні так небачено укріпився?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так просветіть, що сталося такого видатного, з економікою, експортом, чи реальними інвестиціями, порівнючи 2018 з 2017, і 2019 з 2018? Що такого, в нас, кардинально змінилось, що курс гривні так небачено укріпився?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:49
Ещё летом НБУ очень многим подрезал крылья,что бы не увлекались сильно потребкой.
Да и куда расти потребительскому кредитованию?
Телефон,стиралка и морозилка сильно погоды не сделают.
Правда читал,что рынок новых авто переживает кредитный бум, по некоторым маркам,уже более 40% реализуют в кредит.
Так что сильно на этот фактор не рассчитывайте,банки сейчас стали осторожнее,пипл сейчас поумнел,да и банки многие только недавно почистили кредиторку,на одни и те же грабли не наступят.
А вот ипотека под землю очень даже может быть,ведь для того чтобы стать собственником,надо будет сначала выкупить её у государства(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:50
Перекрытие чёрных бандитских схем и доверие,оказывается этого достаточно,а результат на табло(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:55
Добавлю к своим предыдущим постам:
помимо того, что укрепляж и снижение кредитных ставок будет отрицательно сказываться на торговом балансе, - это ещё будет добивать экспортёров, т.к. проще и дешевле будет купить импорт, да ещё и кредит по низкую ставку.
Поэтому кризис мы можем встретить "в долгах как в шелках", и без "кормильцев" в виде традиционных "олії і чавуна".
И в случае кризиса - ОВГЗ врядли кто-то купит
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 14 січ, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Перекриття схем повинно вилитись в профіт доходів бюджету, а там ох..єнний дефіціт. А в РФ чого рубль майже так само укріпився, як і гривня - теж схеми перекрили?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:56
somilitark и всё таки мне интересно, куда делись 30млрд прошлогодней казначейской гривны и когда будут гасить декабрьскоянварьский ндс... какая-то бомба в хате
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:57
Будет прикол, если повторится декабрьская качеля
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:57
Начиная просто от "жестяной банки" (нефиг кормить наших банкиров с их убогими ставками, хотя и убытки если по мировым меркам считать, так как обесцениваются из-за инфляции; устроить, так сказать, акцию протеста против их ставок),
продолжая металлами (учитывая нарастающее неспокойствие в мире, может даже самый лучший вариант нынче).
Можно осторожно и в нормальные проверенные временем коины (но осторожно!) это если на долгосрок. (а можно просто на краткосрочно - погонять их туда-сюда, но я уже устал краткосрочно покупать-продавать - сильная привязанность к рынку идет).
Все остальное на сейчас считаю еще большим риском.
Хотя наверное все эти амерские фонды в долгосроке будут в баксовом эквиваленте так точно только расти. (Но у нас из неньки непонятно где и как их покупать, да и не стал бы я их сейчас покупать - так как чуствуется загон в фонду.)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 14 січ, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:58
Зачем мне агрессор,не съезжайте с темы.
Почему бюджет не выполняется: не знаю.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:58
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