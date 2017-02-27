Вкладчик1234 написав:Добавлю к своим предыдущим постам:
помимо того, что укрепляж и снижение кредитных ставок будет отрицательно сказываться на торговом балансе, - это ещё будет добивать экспортёров, т.к. проще и дешевле будет купить импорт, да ещё и кредит по низкую ставку.
Поэтому кризис мы можем встретить "в долгах как в шелках", и без "кормильцев" в виде традиционных "олії і чавуна".
И в случае кризиса - ОВГЗ врядли кто-то купит
Я не уверен, но мне кажется НБУ будет держать уровень 24 пока нерезы не успокоятся. Ставки будут падать, и нерезы в определенный момент остановят свой заход. А дальше низкие ставки подстегнут рост курса. Ну посмотрим, если до конца января курс ниже 24 не уйдет за счет действий НБУ, значит я оказался прав.
Яша написав:somilitark и всё таки мне интересно, куда делись 30млрд прошлогодней казначейской гривны и когда будут гасить декабрьскоянварьский ндс... какая-то бомба в хате
У вас вопросов по ОВГЗ я так понял нет. А 30 ярдов ушли подрядчикам,выходит это никак на курсе не отразилось,заробитчане нейтрализовали этот фактор. НДС когда будет гаситься? Я вчера вообще предлагал его не платить,может услышали)))
А бомбы никакой не будет,пока НБУ независимый и Минфин живёт на свои.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
prodigy написав:все зависит от того, какой частью своих накоплений вы решили поиграть в "гривно-депо" ( меня это было от 3% до 10%)
У з липня 2019 був на 100% у валюті. І докуповував по мірі падіння. Зараз на 75%. Є думка що можливо буде ще по 23 щоб повернутись в долар із 6-місячних депозитів. Якщо ж ні - то не страшно. Валютні депо не покривають інфляцію тому і провів такі маніпуляції. Ну і ще через те, що побачив як банки систематично знижують дохідність по депозитах і будуть продовжувати це робити. Тобто якщо частково виходити в гривню - то зараз, бо потім не буде потрібних % по депозитах. А депозити із поповненням на даний момент фактично відсутні.
Какое счастье , что есть Украина, ОГВЗ и проценты ! (думаю многие еще умоются геморройной кровью , но то таке )
Вот у нас" освитянам " аванс не обещают на этой неделе . А что будет на следующей вообще никто не знает. Из перечитанного, очень горжусь людьми презирающих доллар ! А тут еще кто то пишет про возврат НДС . Вы что somilitark не читали ? Он в последние недели прямо финансовую библию пишет . НДС , например не ВОЗВРАЩАТЬ ! Правительство ПРИСЛУШАЛОСЬ . И Вы тоже слушайтесь . Даже не знаю у кого депрессия ?
А он сейчас в народном ополчении? Ведь ему всё было не так,особенно после 2014-го началась ломка и всплыли нквдешные корни.
Да ещё много чего наговорил,как всегда в точку,самый яркий пример это его позиция в 2008-м,пел про крах гривны,а сам был в этот момент на грндепо. Прямо как Сова,всем покупать доллар,а сам увеличил долю гривны в корзине.
Не сотворите себе кумира,тем более такого фальшивого)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zzzzzz написав:Завтра состоятся погашения на 3,5 млрд.грн + 312 млн.долларов.
С начала года погашения составили гривна - 9,248 млрд доллар - 312 млн
Сегодня прошел аукцион по размещению ОВГЗ в ходе которого удалось привлечь объемы точно по плану, 5,5 млрд по номинальной цене , или 6,003 млрд.грн по рыночной цене.
Сегодня произошло довольно интересное событие, я такого не припоминаю.Спрос по номинальной цене превысил почти в 5 раз предложение ( 5,5 млрд ) Спрос по номиналу был 25,241 млрд.грн, при предложении 5,5 млрд.грн. Теперь поподробней.
3 месячные, спрос 3,474 млрд, предложение 0,5 млрд 12 месячные, спрос 5,120 млрд, предложение 0,5 млрд 2-ух летки, спрос 6,957 млрд, предложение 1,5 млрд 4-х летки, спрос 9,690 млрд, предложение 3,0 млрд
Все лезут и лезут! Медом намазано видно )
"The quieter you become, the more you are able to hear"