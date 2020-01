Додано: Вів 14 січ, 2020 20:31

zzzzzz написав: Завтра состоятся погашения на 3,5 млрд.грн + 312 млн.долларов.



С начала года погашения составили

гривна - 9,248 млрд

доллар - 312 млн



Сегодня прошел аукцион по размещению ОВГЗ в ходе которого удалось привлечь объемы точно по плану, 5,5 млрд по номинальной цене , или 6,003 млрд.грн по рыночной цене.



Сегодня произошло довольно интересное событие, я такого не припоминаю.Спрос по номинальной цене превысил почти в 5 раз предложение ( 5,5 млрд ) Спрос по номиналу был 25,241 млрд.грн, при предложении 5,5 млрд.грн. Теперь поподробней.



3 месячные, спрос 3,474 млрд, предложение 0,5 млрд

12 месячные, спрос 5,120 млрд, предложение 0,5 млрд

2-ух летки, спрос 6,957 млрд, предложение 1,5 млрд

4-х летки, спрос 9,690 млрд, предложение 3,0 млрд



Все лезут и лезут! Медом намазано видно ) Все лезут и лезут! Медом намазано видно )

