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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3485348634873488>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 140
ниже 23
9%
12
23.01-23.50
16%
23
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
18
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:59

  Вкладчик1234 написав:Добавлю к своим предыдущим постам:

помимо того, что укрепляж и снижение кредитных ставок будет отрицательно сказываться на торговом балансе, - это ещё будет добивать экспортёров, т.к. проще и дешевле будет купить импорт, да ещё и кредит по низкую ставку.

Поэтому кризис мы можем встретить "в долгах как в шелках", и без "кормильцев" в виде традиционных "олії і чавуна".

И в случае кризиса - ОВГЗ врядли кто-то купит


Я не уверен, но мне кажется НБУ будет держать уровень 24 пока нерезы не успокоятся.
Ставки будут падать, и нерезы в определенный момент остановят свой заход. А дальше низкие ставки подстегнут рост курса.
Ну посмотрим, если до конца января курс ниже 24 не уйдет за счет действий НБУ, значит я оказался прав.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:00

  Яша написав:somilitark и всё таки мне интересно, куда делись 30млрд прошлогодней казначейской гривны и когда будут гасить декабрьскоянварьский ндс... какая-то бомба в хате


У вас вопросов по ОВГЗ я так понял нет.
А 30 ярдов ушли подрядчикам,выходит это никак на курсе не отразилось,заробитчане нейтрализовали этот фактор.
НДС когда будет гаситься?
Я вчера вообще предлагал его не платить,может услышали)))

А бомбы никакой не будет,пока НБУ независимый и Минфин живёт на свои.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:00

  Realist написав:
  prodigy написав:все зависит от того, какой частью своих накоплений вы решили поиграть в "гривно-депо"
( меня это было от 3% до 10%)

У з липня 2019 був на 100% у валюті. І докуповував по мірі падіння.
Зараз на 75%. Є думка що можливо буде ще по 23 щоб повернутись в долар із 6-місячних депозитів. Якщо ж ні - то не страшно.
Валютні депо не покривають інфляцію тому і провів такі маніпуляції. Ну і ще через те, що побачив як банки систематично знижують дохідність по депозитах і будуть продовжувати це робити. Тобто якщо частково виходити в гривню - то зараз, бо потім не буде потрібних % по депозитах. А депозити із поповненням на даний момент фактично відсутні.

Посмотрите на Аккорд и Земелю.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прочитал ВСЕ Победные реляции.

Какое счастье , что есть Украина, ОГВЗ и проценты !
(думаю многие еще умоются геморройной кровью , но то таке )

Вот у нас" освитянам " аванс не обещают на этой неделе .
А что будет на следующей вообще никто не знает.
Из перечитанного, очень горжусь людьми презирающих доллар !
А тут еще кто то пишет про возврат НДС .
Вы что somilitark не читали ?
Он в последние недели прямо финансовую библию пишет .
НДС , например не ВОЗВРАЩАТЬ !
Правительство ПРИСЛУШАЛОСЬ .
И Вы тоже слушайтесь .
Даже не знаю у кого депрессия ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:05

somilitark как говорил Аляк, «простые ответы, простые решения».а потом бабах. вот вот раз и заробитчане за пару недель компенсировали 30млрд.а минфин на «свои» .ладно, похохотали и баиньки .
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:07

  Replay написав:AlexxK
Проблемы есть всегда, просто надо их адекватно воспринимать и соответственно реагировать.

Адекватно воспринимают всё!
Перспективу хотят увидеть!
Какие направления развивать, куда вкадываться?

  budivelnik написав:…після закриття менш ефективних - зявиться додаткове місце на ринку,яке я й спробую проковтнути....або піду на пенсію якщо програю - ринок,нічого не поробиш.

:D
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:09

  холява написав:Правительство ПРИСЛУШАЛОСЬ .
И Вы тоже слушайтесь .

Вот вы старой закалки человек,не верите в успехи страны,зря.

А почему правительство ко мне прислушалось,всё очень просто,мы как родственные души,понимаем друг друга,у него нет денег платить по обязательствам,у меня тоже,так что тут всё просто как апельсин(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:13

  Яша написав:somilitark как говорил Аляк,

А он сейчас в народном ополчении?
Ведь ему всё было не так,особенно после 2014-го началась ломка и всплыли нквдешные корни.

Да ещё много чего наговорил,как всегда в точку,самый яркий пример это его позиция в 2008-м,пел про крах гривны,а сам был в этот момент на грндепо.
Прямо как Сова,всем покупать доллар,а сам увеличил долю гривны в корзине.

Не сотворите себе кумира,тем более такого фальшивого)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:31

  zzzzzz написав:Завтра состоятся погашения на 3,5 млрд.грн + 312 млн.долларов.

С начала года погашения составили
гривна - 9,248 млрд
доллар - 312 млн

Сегодня прошел аукцион по размещению ОВГЗ в ходе которого удалось привлечь объемы точно по плану, 5,5 млрд по номинальной цене , или 6,003 млрд.грн по рыночной цене.

Сегодня произошло довольно интересное событие, я такого не припоминаю.Спрос по номинальной цене превысил почти в 5 раз предложение ( 5,5 млрд ) Спрос по номиналу был 25,241 млрд.грн, при предложении 5,5 млрд.грн. Теперь поподробней.

3 месячные, спрос 3,474 млрд, предложение 0,5 млрд
12 месячные, спрос 5,120 млрд, предложение 0,5 млрд
2-ух летки, спрос 6,957 млрд, предложение 1,5 млрд
4-х летки, спрос 9,690 млрд, предложение 3,0 млрд



Все лезут и лезут! Медом намазано видно )
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:52

  somilitark написав:Вот вы старой закалки человек,не верите в успехи страны,зря.

А почему правительство ко мне прислушалось,всё очень просто,мы как родственные души,понимаем друг друга,у него нет денег платить по обязательствам,у меня тоже,так что тут всё просто как апельсин(с).

Может в консерватории что-то подправить, чтобы деньги были

А то цикаво получается, давайте посадим целые отрасли на голодный паёк, только ради того, чтобы тёще 200 грн к пенсии добавили

Ну просто потому, что кто-то пролюбил свой бизнес
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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