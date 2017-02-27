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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3485348634873488 Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года? Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 140 ниже 23 9% 12 23.01-23.50 16% 23 23.51-24.0 16% 23 24.01-24.5 16% 22 24.51-25.0 12% 17 25.01-25.5 11% 15 25.51-26 7% 10 выше 26 13% 18 Всього голосів : 140 Додано: Вів 14 січ, 2020 21:04 zzzzzz написав: Вкладчик1234 написав: Добавлю к своим предыдущим постам:



помимо того, что укрепляж и снижение кредитных ставок будет отрицательно сказываться на торговом балансе, - это ещё будет добивать экспортёров, т.к. проще и дешевле будет купить импорт, да ещё и кредит по низкую ставку.



Поэтому кризис мы можем встретить "в долгах как в шелках", и без "кормильцев" в виде традиционных "олії і чавуна".



И в случае кризиса - ОВГЗ врядли кто-то купит Добавлю к своим предыдущим постам:помимо того, что укрепляж и снижение кредитных ставок будет отрицательно сказываться на торговом балансе, - это ещё будет добивать экспортёров, т.к. проще и дешевле будет купить импорт, да ещё и кредит по низкую ставку.Поэтому кризис мы можем встретить "в долгах как в шелках", и без "кормильцев" в виде традиционных "олії і чавуна".И в случае кризиса - ОВГЗ врядли кто-то купит



Я не уверен, но мне кажется НБУ будет держать уровень 24 пока нерезы не успокоятся.

Ставки будут падать, и нерезы в определенный момент остановят свой заход. А дальше низкие ставки подстегнут рост курса.

Ну посмотрим, если до конца января курс ниже 24 не уйдет за счет действий НБУ, значит я оказался прав. Я не уверен, но мне кажется НБУ будет держать уровень 24 пока нерезы не успокоятся.Ставки будут падать, и нерезы в определенный момент остановят свой заход. А дальше низкие ставки подстегнут рост курса.Ну посмотрим, если до конца января курс ниже 24 не уйдет за счет действий НБУ, значит я оказался прав.

Я думаю, що інформація про "робочий" курс на 2020 рік на рівні 24,5 не просто так проскочила. НБУ підтвердив, що зовсім не хоче пробиття 24. Сьогоднішній попит на ОВДП, безперечно, всіх здивував. Якщо так буде продовжуватся, то НБУ 24 втримати буде дуже важко.

Але є одне але: це минулого року нерези і "нерези" входили, так би мовити "з нуля" - продаючи валюту. А з цього року ідуть серйозні погашення і там є й не малі суми друзів сліпого трасту. Виглядає, що ці суми будуть перевкладатися, що зменшить реальний притік валюти...

Але є і ще але - торговий баланс. Повторю, результат 2019 зумовлений газом, вугіллям, легковими авто (новими і євробляхами) та обладнанням для "зеленої енергетики". Це не важко перевірити, глянувши структуру імпорту по торгпозиціях чи митних кодах (до речі, гляньте за одно і по країнах: Кіпр уже далеко в ...опі, а от Швейцарія, Нідерланди, Великобританія і тд просто огого якесь). 2020 буде інший...

Ну і рейтинг. Насправді, зараз більшість бажаючих інвестувати в Україну (чи то економіка-земля-нерухомість, чи ОВДП) з цивілізованих країн зробити цього не можуть через рейтинг і ризики (обмежено директивами і іншою бюрократією). Але без співпраці з МВф ні про які зміни рейтингу мова не може йти, а якщо фонд то не олігархи... Вибір важкий стоїть перед "слугами". Ми на роздоріжжі, можливі варяції... Я думаю, що інформація про "робочий" курс на 2020 рік на рівні 24,5 не просто так проскочила. НБУ підтвердив, що зовсім не хоче пробиття 24. Сьогоднішній попит на ОВДП, безперечно, всіх здивував. Якщо так буде продовжуватся, то НБУ 24 втримати буде дуже важко.Але є одне але: це минулого року нерези і "нерези" входили, так би мовити "з нуля" - продаючи валюту. А з цього року ідуть серйозні погашення і там є й не малі суми друзів сліпого трасту. Виглядає, що ці суми будуть перевкладатися, що зменшить реальний притік валюти...Але є і ще але - торговий баланс. Повторю, результат 2019 зумовлений газом, вугіллям, легковими авто (новими і євробляхами) та обладнанням для "зеленої енергетики". Це не важко перевірити, глянувши структуру імпорту по торгпозиціях чи митних кодах (до речі, гляньте за одно і по країнах: Кіпр уже далеко в ...опі, а от Швейцарія, Нідерланди, Великобританія і тд просто огого якесь). 2020 буде інший...Ну і рейтинг. Насправді, зараз більшість бажаючих інвестувати в Україну (чи то економіка-земля-нерухомість, чи ОВДП) з цивілізованих країн зробити цього не можуть через рейтинг і ризики (обмежено директивами і іншою бюрократією). Але без співпраці з МВф ні про які зміни рейтингу мова не може йти, а якщо фонд то не олігархи... Вибір важкий стоїть перед "слугами". Ми на роздоріжжі, можливі варяції... Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. orest 10

Форумчанин року Повідомлень: 3472 З нами з: 10.03.14 Подякував: 1978 раз. Подякували: 2906 раз. Профіль 2 4 14 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 21:10 rasmus написав: Все лезут и лезут! Медом намазано видно ) Все лезут и лезут! Медом намазано видно )

Думаю, що просто рахують. І все.

Не так як тут на форумі. Половина приймає рішення на емоціях бо вже раніше попеклася довірившись інстинкту а не аналізу цифр.

Є ризик та рівень прибутковості. Якщо одне перекриває інше - значить можна інвестувати.

Те ж саме і про курс в Україні.

Так, торговельне сальдо від'ємне, і далі буде тільки гірше. Але на ринку надлишок (був) валюти через заробітчан і ОВДП і не має значення який цей надлишок, але він є.

Тут всі на форумі відстоюють одні крайності. Або тільки за гривню або долар наше все. І так мало тих то дійсно арґументує свої твердження.

Арґументи "За долар" ви всі знаєте. Але ніхто не знає їхній % впливу на ситуацію. Так само і по гривні.

От хтось може сказати на скільки сильну дію мають наступні твердження на підтримку гривні і котре із них дійсно дієве, а котре так - "для галочки":?

Тепла зима і надлишок газу в сховищах

Підтверджений прогноз врожаю на 2020 рік

Відсутність змін у переказах заробітчан із за кордону

Потенційне обмеження безмитного ввезення обладнання для виробництва сонячної енергетики

Аукціон по 7-річних ОВДП

Сталий попит нерезидентів на ОВДП

Продовжений транзит газу

Спад ввезення авто із за кордону

Потенційне введення ринку землі

І це тільки те що спало на думку не фахівцю.



Що стосується ОВДП. Якщо ви знаєте яким чином віддати ті кошти які нам потрібно повернути кредиторам без використання ОВДП чому ви всі мовчите?

Просто якщо всі тільки будуть критикувати - проблема не зникне.

Мені (як пересічному який читає цей форум!) дії НБУ видаються фаховими. Але я не розумію дій нашого Мінфіну через маринування величезних сум на коррахунках останніх пів року, а також за те що вони зробили в кінці грудня. Я маю на увазі, що нічого не змінилось. Гроші дали в останні дні без можливості освоєння. І я знаю що дехто на них чекав цілий рік і все одно фізично не зміг освоїти. Плюс податки авансом. Плюс тепер ситуація із ПДВ.

У всьому цьому більше політики ніж фахових дій.

У вас інша точка зору щодо дій НБУ та Мінфіну? Думаю, що просто рахують. І все.Не так як тут на форумі. Половина приймає рішення на емоціях бо вже раніше попеклася довірившись інстинкту а не аналізу цифр.Є ризик та рівень прибутковості. Якщо одне перекриває інше - значить можна інвестувати.Те ж саме і про курс в Україні.Так, торговельне сальдо від'ємне, і далі буде тільки гірше. Але на ринку надлишок (був) валюти через заробітчан і ОВДП і не має значення який цей надлишок, але він є.Тут всі на форумі відстоюють одні крайності. Або тільки за гривню або долар наше все. І так мало тих то дійсно арґументує свої твердження.Арґументи "За долар" ви всі знаєте. Але ніхто не знає їхній % впливу на ситуацію. Так само і по гривні.От хтось може сказати на скільки сильну дію мають наступні твердження на підтримку гривні і котре із них дійсно дієве, а котре так - "для галочки":?Тепла зима і надлишок газу в сховищахПідтверджений прогноз врожаю на 2020 рікВідсутність змін у переказах заробітчан із за кордонуПотенційне обмеження безмитного ввезення обладнання для виробництва сонячної енергетикиАукціон по 7-річних ОВДПСталий попит нерезидентів на ОВДППродовжений транзит газуСпад ввезення авто із за кордонуПотенційне введення ринку земліІ це тільки те що спало на думку не фахівцю.Що стосується ОВДП. Якщо ви знаєте яким чином віддати ті кошти які нам потрібно повернути кредиторам без використання ОВДП чому ви всі мовчите?Просто якщо всі тільки будуть критикувати - проблема не зникне.Мені (як пересічному який читає цей форум!) дії НБУ видаються фаховими. Але я не розумію дій нашого Мінфіну через маринування величезних сум на коррахунках останніх пів року, а також за те що вони зробили в кінці грудня. Я маю на увазі, що нічого не змінилось. Гроші дали в останні дні без можливості освоєння. І я знаю що дехто на них чекав цілий рік і все одно фізично не зміг освоїти. Плюс податки авансом. Плюс тепер ситуація із ПДВ.У всьому цьому більше політики ніж фахових дій.У вас інша точка зору щодо дій НБУ та Мінфіну? Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас! Realist Повідомлень: 678 З нами з: 23.01.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 249 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 21:20 lapay написав: Так просветіть, що сталося такого видатного, з економікою, експортом, чи реальними інвестиціями, порівнючи 2018 з 2017, і 2019 з 2018? Що такого, в нас, кардинально змінилось, що курс гривні так небачено укріпився? Так просветіть, що сталося такого видатного, з економікою, експортом, чи реальними інвестиціями, порівнючи 2018 з 2017, і 2019 з 2018? Що такого, в нас, кардинально змінилось, що курс гривні так небачено укріпився?

люди пристосувались до змін в системі, економічній ситуації 14-17 років і почали заробляти. У багатьох інвестиції, будівництво були поставлені на паузу через війну. Зараз всі звикли і працюють.

2-3 млн євроблях суттєво підвищили мобільність. в 17-18 роках були черги в автосервісах. Люди докидали $1-3К в авто вартістю $2-8К і наступні 3-5 років не будуть мати великих проблем з авто. Будуть переважно заробляти.

Змінилась економіка. Міленіали 16-20 років це "свіжа кров" економіки, вони хочуть заробляти $1-2К на місяць і легко це роблять. Часто дають фору тим, кому 25-45 років, заробляють вдвічи більше. люди пристосувались до змін в системі, економічній ситуації 14-17 років і почали заробляти. У багатьох інвестиції, будівництво були поставлені на паузу через війну. Зараз всі звикли і працюють.2-3 млн євроблях суттєво підвищили мобільність. в 17-18 роках були черги в автосервісах. Люди докидали $1-3К в авто вартістю $2-8К і наступні 3-5 років не будуть мати великих проблем з авто. Будуть переважно заробляти.Змінилась економіка. Міленіали 16-20 років це "свіжа кров" економіки, вони хочуть заробляти $1-2К на місяць і легко це роблять. Часто дають фору тим, кому 25-45 років, заробляють вдвічи більше. 13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку

past performance does not guarantee future results tobias Повідомлень: 5075 З нами з: 21.01.08 Подякував: 393 раз. Подякували: 237 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 21:30 tobias написав: lapay написав: Так просветіть, що сталося такого видатного, з економікою, експортом, чи реальними інвестиціями, порівнючи 2018 з 2017, і 2019 з 2018? Що такого, в нас, кардинально змінилось, що курс гривні так небачено укріпився? Так просветіть, що сталося такого видатного, з економікою, експортом, чи реальними інвестиціями, порівнючи 2018 з 2017, і 2019 з 2018? Що такого, в нас, кардинально змінилось, що курс гривні так небачено укріпився?

люди пристосувались до змін в системі, економічній ситуації 14-17 років і почали заробляти. У багатьох інвестиції, будівництво були поставлені на паузу через війну. Зараз всі звикли і працюють.

2-3 млн євроблях суттєво підвищили мобільність. в 17-18 роках були черги в автосервісах. Люди докидали $1-3К в авто вартістю $2-8К і наступні 3-5 років не будуть мати великих проблем з авто. Будуть переважно заробляти.

Змінилась економіка. Міленіали 16-20 років це "свіжа кров" економіки, вони хочуть заробляти $1-2К на місяць і легко це роблять. Часто дають фору тим, кому 25-45 років, заробляють вдвічи більше. люди пристосувались до змін в системі, економічній ситуації 14-17 років і почали заробляти. У багатьох інвестиції, будівництво були поставлені на паузу через війну. Зараз всі звикли і працюють.2-3 млн євроблях суттєво підвищили мобільність. в 17-18 роках були черги в автосервісах. Люди докидали $1-3К в авто вартістю $2-8К і наступні 3-5 років не будуть мати великих проблем з авто. Будуть переважно заробляти.Змінилась економіка. Міленіали 16-20 років це "свіжа кров" економіки, вони хочуть заробляти $1-2К на місяць і легко це роблять. Часто дають фору тим, кому 25-45 років, заробляють вдвічи більше.

Що ж це таке приймати треба щоб таку дурню перед собою бачити? Що ж це таке приймати треба щоб таку дурню перед собою бачити? komp 1 Повідомлень: 8022 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3133 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 21:30 Ой!

Вітаюсь совсіма!



Як на мене, наслідки вдалого аукціону!







ВО



Як на мене, наслідки вдалого аукціону!ВО Хай щастить! СерРічна:

- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення. s0v7a

Форумчанин року Повідомлень: 1096 З нами з: 16.10.08 Подякував: 2 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль 2 2 8 ВідповістиЦитата #<1 ... 3485348634873488 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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