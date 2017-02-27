Вкладчик1234 написав:Добавлю к своим предыдущим постам:
помимо того, что укрепляж и снижение кредитных ставок будет отрицательно сказываться на торговом балансе, - это ещё будет добивать экспортёров, т.к. проще и дешевле будет купить импорт, да ещё и кредит по низкую ставку.
Поэтому кризис мы можем встретить "в долгах как в шелках", и без "кормильцев" в виде традиционных "олії і чавуна".
И в случае кризиса - ОВГЗ врядли кто-то купит
Я не уверен, но мне кажется НБУ будет держать уровень 24 пока нерезы не успокоятся. Ставки будут падать, и нерезы в определенный момент остановят свой заход. А дальше низкие ставки подстегнут рост курса. Ну посмотрим, если до конца января курс ниже 24 не уйдет за счет действий НБУ, значит я оказался прав.
Я думаю, що інформація про "робочий" курс на 2020 рік на рівні 24,5 не просто так проскочила. НБУ підтвердив, що зовсім не хоче пробиття 24. Сьогоднішній попит на ОВДП, безперечно, всіх здивував. Якщо так буде продовжуватся, то НБУ 24 втримати буде дуже важко. Але є одне але: це минулого року нерези і "нерези" входили, так би мовити "з нуля" - продаючи валюту. А з цього року ідуть серйозні погашення і там є й не малі суми друзів сліпого трасту. Виглядає, що ці суми будуть перевкладатися, що зменшить реальний притік валюти... Але є і ще але - торговий баланс. Повторю, результат 2019 зумовлений газом, вугіллям, легковими авто (новими і євробляхами) та обладнанням для "зеленої енергетики". Це не важко перевірити, глянувши структуру імпорту по торгпозиціях чи митних кодах (до речі, гляньте за одно і по країнах: Кіпр уже далеко в ...опі, а от Швейцарія, Нідерланди, Великобританія і тд просто огого якесь). 2020 буде інший... Ну і рейтинг. Насправді, зараз більшість бажаючих інвестувати в Україну (чи то економіка-земля-нерухомість, чи ОВДП) з цивілізованих країн зробити цього не можуть через рейтинг і ризики (обмежено директивами і іншою бюрократією). Але без співпраці з МВф ні про які зміни рейтингу мова не може йти, а якщо фонд то не олігархи... Вибір важкий стоїть перед "слугами". Ми на роздоріжжі, можливі варяції...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
rasmus написав:Все лезут и лезут! Медом намазано видно )
Думаю, що просто рахують. І все. Не так як тут на форумі. Половина приймає рішення на емоціях бо вже раніше попеклася довірившись інстинкту а не аналізу цифр. Є ризик та рівень прибутковості. Якщо одне перекриває інше - значить можна інвестувати. Те ж саме і про курс в Україні. Так, торговельне сальдо від'ємне, і далі буде тільки гірше. Але на ринку надлишок (був) валюти через заробітчан і ОВДП і не має значення який цей надлишок, але він є. Тут всі на форумі відстоюють одні крайності. Або тільки за гривню або долар наше все. І так мало тих то дійсно арґументує свої твердження. Арґументи "За долар" ви всі знаєте. Але ніхто не знає їхній % впливу на ситуацію. Так само і по гривні. От хтось може сказати на скільки сильну дію мають наступні твердження на підтримку гривні і котре із них дійсно дієве, а котре так - "для галочки":? Тепла зима і надлишок газу в сховищах Підтверджений прогноз врожаю на 2020 рік Відсутність змін у переказах заробітчан із за кордону Потенційне обмеження безмитного ввезення обладнання для виробництва сонячної енергетики Аукціон по 7-річних ОВДП Сталий попит нерезидентів на ОВДП Продовжений транзит газу Спад ввезення авто із за кордону Потенційне введення ринку землі І це тільки те що спало на думку не фахівцю.
Що стосується ОВДП. Якщо ви знаєте яким чином віддати ті кошти які нам потрібно повернути кредиторам без використання ОВДП чому ви всі мовчите? Просто якщо всі тільки будуть критикувати - проблема не зникне. Мені (як пересічному який читає цей форум!) дії НБУ видаються фаховими. Але я не розумію дій нашого Мінфіну через маринування величезних сум на коррахунках останніх пів року, а також за те що вони зробили в кінці грудня. Я маю на увазі, що нічого не змінилось. Гроші дали в останні дні без можливості освоєння. І я знаю що дехто на них чекав цілий рік і все одно фізично не зміг освоїти. Плюс податки авансом. Плюс тепер ситуація із ПДВ. У всьому цьому більше політики ніж фахових дій. У вас інша точка зору щодо дій НБУ та Мінфіну?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
lapay написав:Так просветіть, що сталося такого видатного, з економікою, експортом, чи реальними інвестиціями, порівнючи 2018 з 2017, і 2019 з 2018? Що такого, в нас, кардинально змінилось, що курс гривні так небачено укріпився?
люди пристосувались до змін в системі, економічній ситуації 14-17 років і почали заробляти. У багатьох інвестиції, будівництво були поставлені на паузу через війну. Зараз всі звикли і працюють. 2-3 млн євроблях суттєво підвищили мобільність. в 17-18 роках були черги в автосервісах. Люди докидали $1-3К в авто вартістю $2-8К і наступні 3-5 років не будуть мати великих проблем з авто. Будуть переважно заробляти. Змінилась економіка. Міленіали 16-20 років це "свіжа кров" економіки, вони хочуть заробляти $1-2К на місяць і легко це роблять. Часто дають фору тим, кому 25-45 років, заробляють вдвічи більше.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку past performance does not guarantee future results
lapay написав:Так просветіть, що сталося такого видатного, з економікою, експортом, чи реальними інвестиціями, порівнючи 2018 з 2017, і 2019 з 2018? Що такого, в нас, кардинально змінилось, що курс гривні так небачено укріпився?
люди пристосувались до змін в системі, економічній ситуації 14-17 років і почали заробляти. У багатьох інвестиції, будівництво були поставлені на паузу через війну. Зараз всі звикли і працюють. 2-3 млн євроблях суттєво підвищили мобільність. в 17-18 роках були черги в автосервісах. Люди докидали $1-3К в авто вартістю $2-8К і наступні 3-5 років не будуть мати великих проблем з авто. Будуть переважно заробляти. Змінилась економіка. Міленіали 16-20 років це "свіжа кров" економіки, вони хочуть заробляти $1-2К на місяць і легко це роблять. Часто дають фору тим, кому 25-45 років, заробляють вдвічи більше.
Що ж це таке приймати треба щоб таку дурню перед собою бачити?
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.