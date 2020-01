Додано: Вів 14 січ, 2020 21:39

Realist написав: Думаю, що просто рахують. І все.

Не так як тут на форумі. Половина приймає рішення на емоціях бо вже раніше попеклася довірившись інстинкту а не аналізу цифр.

- При курсе доллара 28 с хвостиком и 19% годовых - надо брать! Хоть тогда и сомнения были

- При курсе доллара 26-27 и 18.5% годовых - надо брать тоже! С какими-то сомнениями, но уже меньше.

- Долларовые ЦБ, например, по 7.2% - тоже брать в свое время!





