Додано: Вів 14 січ, 2020 21:10

rasmus написав: Все лезут и лезут! Медом намазано видно ) Все лезут и лезут! Медом намазано видно )

Думаю, що просто рахують. І все.Не так як тут на форумі. Половина приймає рішення на емоціях бо вже раніше попеклася довірившись інстинкту а не аналізу цифр.Є ризик та рівень прибутковості. Якщо одне перекриває інше - значить можна інвестувати.Те ж саме і про курс в Україні.Так, торговельне сальдо від'ємне, і далі буде тільки гірше. Але на ринку надлишок (був) валюти через заробітчан і ОВДП і не має значення який цей надлишок, але він є.Тут всі на форумі відстоюють одні крайності. Або тільки за гривню або долар наше все. І так мало тих то дійсно арґументує свої твердження.Арґументи "За долар" ви всі знаєте. Але ніхто не знає їхній % впливу на ситуацію. Так само і по гривні.От хтось може сказати на скільки сильну дію мають наступні твердження на підтримку гривні і котре із них дійсно дієве, а котре так - "для галочки":?Тепла зима і надлишок газу в сховищахПідтверджений прогноз врожаю на 2020 рікВідсутність змін у переказах заробітчан із за кордонуПотенційне обмеження безмитного ввезення обладнання для виробництва сонячної енергетикиАукціон по 7-річних ОВДПСталий попит нерезидентів на ОВДППродовжений транзит газуСпад ввезення авто із за кордонуПотенційне введення ринку земліІ це тільки те що спало на думку не фахівцю.Що стосується ОВДП. Якщо ви знаєте яким чином віддати ті кошти які нам потрібно повернути кредиторам без використання ОВДП чому ви всі мовчите?Просто якщо всі тільки будуть критикувати - проблема не зникне.Мені (як пересічному який читає цей форум!) дії НБУ видаються фаховими. Але я не розумію дій нашого Мінфіну через маринування величезних сум на коррахунках останніх пів року, а також за те що вони зробили в кінці грудня. Я маю на увазі, що нічого не змінилось. Гроші дали в останні дні без можливості освоєння. І я знаю що дехто на них чекав цілий рік і все одно фізично не зміг освоїти. Плюс податки авансом. Плюс тепер ситуація із ПДВ.У всьому цьому більше політики ніж фахових дій.У вас інша точка зору щодо дій НБУ та Мінфіну?