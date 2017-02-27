Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:42
komp написав:
Що ж це таке приймати треба щоб таку дурню перед собою бачити?
Всі запитують вже 10 років
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:44
remark написав:
Що ж то за міленіали такі, донори економіки, на чому гроші такі підіймають?
баристи, мандрівники, блогери, інстаграмери, лівками, тощо
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:47
tobias написав: remark написав:
Що ж то за міленіали такі, донори економіки, на чому гроші такі підіймають?
баристи, мандрівники, блогери, інстаграмери, лівками, тощо
или вот еще как мамкины бизнесмены зарабатывают
19-летнюю студентку задержали с наркотиками в Деснянском районе Киева, - Нацполиция. Источник
https://censor.net.ua/photo_news/316551 ... toreportaj
Востаннє редагувалось
vladus17
в Вів 14 січ, 2020 21:48, всього редагувалось 1 раз.
vladus17
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:47
zzzzzz написав:
1. Про рабочий курс не слышал. Но НБУ подвергся мощной критике за сильное укрепление валюты, так что вероятно в НБУ выводы сделали.
Ну прям стыдливые школьницы, которые покраснели от того, что их поругали
У НБУ есть значительно более весомый стимул для изменения тактики, чем критика, которая будет всегда и при любых действиях. Инфляция, регулирование которой они сделали своей главной задачей, оказалась ниже цели, к которой стремились. Теперь нужно к ней стремиться с другой стороны, а для этого нужны совсем другие методы.
Сибарит
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:56
vladus17 написав: remark написав: tobias написав:
Змінилась економіка. Міленіали 16-20 років це "свіжа кров" економіки, вони хочуть заробляти $1-2К на місяць і легко це роблять. Часто дають фору тим, кому 25-45 років, заробляють вдвічи більше.
Що ж то за міленіали такі, донори економіки, на чому гроші такі підіймають?
Закладки роблять
Чомусь так і подумав, на шишках бабло колотять.
remark
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Додано: Вів 14 січ, 2020 22:18
tobias написав: remark написав:
Що ж то за міленіали такі, донори економіки, на чому гроші такі підіймають?
баристи, мандрівники, блогери, інстаграмери, лівками, тощо
Та да, особенно мандривныки зарабатывают. Это тока в орле и решке разве что.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 22:59
fin написав:
Сегодня менялы Житомира продают зеленого по 24,10. Будем ждать дальше.
А что ждать? время нынче не то.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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