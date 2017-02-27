Додано: Вів 14 січ, 2020 23:53

Replay написав: Нет Гражданского общества, в котором мы все - Ответственны за мусор на нашей улице, за долги страны и пр. Нет Гражданского общества, в котором мы все - Ответственны за мусор на нашей улице,и пр.

как красиво звучит ...МВФ дал в долг стране условно $1000 000 000 ( это с потолка для примера) и сколько из них капнуло мне лично на счет ? то-то же занимал НЕ я , мне с этого займа денег НЕ дали . Я этого займа НЕ просил . А отдавать МНЕ . Вот уж спасибо ! когда вопрос следующего займа будут решать на референдуме как в Греции решали "будем отдавать долги или нет" , когда с этого миллиарда мне на счет капнет - вот тогда и поговорим ..Нашли "козла отпущения "Посмотрел "слугу народа" сериал ВЫ не смотрели, но идеология у вас как в том фильме вы точно симпатик Зе , так вот в конце сериала ЗЕ объявил МЫ все должны столько-то и народ за следующих пару дней принес на площадь тонны золота серебра и любимых некоторыми столовых приборов и Украина расплатилась со всеми долгами за один день и зажила счастливо - занавес !Касаемо другого аспекта выплатить все внешние гос долги ... есть слух что некоторые страны после этого - того... , то есть лидеров стран свергли ( мировая закулиса) и\или убили за такое ... с какого перепугу появиться страна которая никому ничего не должна и будет везти НЕ зависимую политику ? Такое можно только США и Великобритании ну может еще парочке стран поменьше. Вы слышали сплетню за что одного диктатора ( Кадафи) повесили ? НЕ ? за отвязку от доллара и привязку к золоту своего динара , он как заикнулся так сразу стал диктатором и его повесили ...Попрошу модераторов не вытирать, ибо я только ответил . Можете в политику перенести но тогда и посты товарищатуда же в политику .