Всі запитують вже 10 років
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:42
Всі запитують вже 10 років
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:44
баристи, мандрівники, блогери, інстаграмери, лівками, тощо
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:47
или вот еще как мамкины бизнесмены зарабатывают
19-летнюю студентку задержали с наркотиками в Деснянском районе Киева, - Нацполиция. Источник
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 14 січ, 2020 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну прям стыдливые школьницы, которые покраснели от того, что их поругали
У НБУ есть значительно более весомый стимул для изменения тактики, чем критика, которая будет всегда и при любых действиях. Инфляция, регулирование которой они сделали своей главной задачей, оказалась ниже цели, к которой стремились. Теперь нужно к ней стремиться с другой стороны, а для этого нужны совсем другие методы.
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:56
Чомусь так і подумав, на шишках бабло колотять.
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:59
А что ждать? время нынче не то.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
нет сил и времени прочитать двадцать страниц флуда
Подскажите пожалуйста а что аукцион Облигаций провалился ? или НБУ выкупил в разы больше обычного ? почему доллар не упал относительно гривны ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:44
Они поднимут ставку 20%-35%. Это означает перезапуск пирамиды, примерно как Долярчика B2B. Вот и всё. Главное, чтобы не было двух-кратной девальвации
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:53
как красиво звучит ...МВФ дал в долг стране условно $1000 000 000 ( это с потолка для примера) и сколько из них капнуло мне лично на счет ? то-то же занимал НЕ я , мне с этого займа денег НЕ дали . Я этого займа НЕ просил . А отдавать МНЕ . Вот уж спасибо ! когда вопрос следующего займа будут решать на референдуме как в Греции решали "будем отдавать долги или нет" , когда с этого миллиарда мне на счет капнет - вот тогда и поговорим ..Нашли "козла отпущения "
Посмотрел "слугу народа" сериал ВЫ не смотрели, но идеология у вас как в том фильме вы точно симпатик Зе , так вот в конце сериала ЗЕ объявил МЫ все должны столько-то и народ за следующих пару дней принес на площадь тонны золота серебра и любимых некоторыми столовых приборов и Украина расплатилась со всеми долгами за один день и зажила счастливо - занавес ! Вы призываете все золотишко и заначки из матрасов завтра на площадь сносить ? .
Касаемо другого аспекта выплатить все внешние гос долги ... есть слух что некоторые страны после этого - того... , то есть лидеров стран свергли ( мировая закулиса) и\или убили за такое ... с какого перепугу появиться страна которая никому ничего не должна и будет везти НЕ зависимую политику ? Такое можно только США и Великобритании ну может еще парочке стран поменьше. Вы слышали сплетню за что одного диктатора ( Кадафи) повесили ? НЕ ? за отвязку от доллара и привязку к золоту своего динара , он как заикнулся так сразу стал диктатором и его повесили ...
Попрошу модераторов не вытирать, ибо я только ответил . Можете в политику перенести но тогда и посты товарища Replay туда же в политику .
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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