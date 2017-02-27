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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3487348834893490>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 140
ниже 23
9%
12
23.01-23.50
16%
23
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
18
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:42

  komp написав:Що ж це таке приймати треба щоб таку дурню перед собою бачити?

Всі запитують вже 10 років :mrgreen:
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:44

  remark написав:Що ж то за міленіали такі, донори економіки, на чому гроші такі підіймають?

баристи, мандрівники, блогери, інстаграмери, лівками, тощо
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:47

  tobias написав:
  remark написав:Що ж то за міленіали такі, донори економіки, на чому гроші такі підіймають?

баристи, мандрівники, блогери, інстаграмери, лівками, тощо

или вот еще как мамкины бизнесмены зарабатывают
19-летнюю студентку задержали с наркотиками в Деснянском районе Киева, - Нацполиция. Источник
https://censor.net.ua/photo_news/316551 ... toreportaj
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 14 січ, 2020 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:1. Про рабочий курс не слышал. Но НБУ подвергся мощной критике за сильное укрепление валюты, так что вероятно в НБУ выводы сделали.

Ну прям стыдливые школьницы, которые покраснели от того, что их поругали :)
У НБУ есть значительно более весомый стимул для изменения тактики, чем критика, которая будет всегда и при любых действиях. Инфляция, регулирование которой они сделали своей главной задачей, оказалась ниже цели, к которой стремились. Теперь нужно к ней стремиться с другой стороны, а для этого нужны совсем другие методы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:56

  vladus17 написав:
  remark написав:
  tobias написав:Змінилась економіка. Міленіали 16-20 років це "свіжа кров" економіки, вони хочуть заробляти $1-2К на місяць і легко це роблять. Часто дають фору тим, кому 25-45 років, заробляють вдвічи більше.


Що ж то за міленіали такі, донори економіки, на чому гроші такі підіймають?

Закладки роблять :mrgreen:

Чомусь так і подумав, на шишках бабло колотять.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:59

  fin написав:Сегодня менялы Житомира продают зеленого по 24,10. Будем ждать дальше.
А что ждать? время нынче не то.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Ну, мандривныки разве что в орле и решке заробляють.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

нет сил и времени прочитать двадцать страниц флуда :)
Подскажите пожалуйста а что аукцион Облигаций провалился ? или НБУ выкупил в разы больше обычного ? почему доллар не упал относительно гривны ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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  Вкладчик1234 написав:Добавлю к своим предыдущим постам:

помимо того, что укрепляж и снижение кредитных ставок будет отрицательно сказываться на торговом балансе, - это ещё будет добивать экспортёров, т.к. проще и дешевле будет купить импорт, да ещё и кредит по низкую ставку.

Поэтому кризис мы можем встретить "в долгах как в шелках", и без "кормильцев" в виде традиционных "олії і чавуна".

И в случае кризиса - ОВГЗ врядли кто-то купит


Они поднимут ставку 20%-35%. Это означает перезапуск пирамиды, примерно как Долярчика B2B. Вот и всё. Главное, чтобы не было двух-кратной девальвации :o :o :o
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:53

  Replay написав: Нет Гражданского общества, в котором мы все - Ответственны за мусор на нашей улице, за долги страны и пр.
как красиво звучит ...МВФ дал в долг стране условно $1000 000 000 ( это с потолка для примера) и сколько из них капнуло мне лично на счет ? то-то же занимал НЕ я , мне с этого займа денег НЕ дали . Я этого займа НЕ просил . А отдавать МНЕ . Вот уж спасибо ! когда вопрос следующего займа будут решать на референдуме как в Греции решали "будем отдавать долги или нет" , когда с этого миллиарда мне на счет капнет - вот тогда и поговорим ..Нашли "козла отпущения "
Посмотрел "слугу народа" сериал ВЫ не смотрели, но идеология у вас как в том фильме вы точно симпатик Зе , так вот в конце сериала ЗЕ объявил МЫ все должны столько-то и народ за следующих пару дней принес на площадь тонны золота серебра и любимых некоторыми столовых приборов и Украина расплатилась со всеми долгами за один день и зажила счастливо - занавес ! Вы призываете все золотишко и заначки из матрасов завтра на площадь сносить ? .
Касаемо другого аспекта выплатить все внешние гос долги ... есть слух что некоторые страны после этого - того... , то есть лидеров стран свергли ( мировая закулиса) и\или убили за такое ... с какого перепугу появиться страна которая никому ничего не должна и будет везти НЕ зависимую политику ? Такое можно только США и Великобритании ну может еще парочке стран поменьше. Вы слышали сплетню за что одного диктатора ( Кадафи) повесили ? НЕ ? за отвязку от доллара и привязку к золоту своего динара , он как заикнулся так сразу стал диктатором и его повесили ...
Попрошу модераторов не вытирать, ибо я только ответил . Можете в политику перенести но тогда и посты товарища Replay туда же в политику .
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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