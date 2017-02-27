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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3488348934903491>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 142
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
17%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
15%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
18
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:00

  Replay написав:kmm3
Що заважає українцям інвестувати в фондовий ринок США?

Экономическая Безграмотность и пролетарское мышление.

"Наши" инвестиции, это "свой дом, ремонт, полный холодильник, депозит в банке, пачка баксов "на чёрный день".
Как бы, Власть сама заинтересована в том, чтобы украинцы - несли деньги в банки!
Но, наши Банки - не знают, что с ними делать! :D

Кстати, по теме, нефть "осторожно покупаю" сегодня...
Может чуть и рано, но уровни хорошие и объёмы пошли, вечером API и пр. :D

так просветите ! напишите свою пошаговую инструкцию FAQ вам работы на 10 минут
а мы вам медальку . Да и принесете пользы обществу больше этим FAQ чем 100 своих постов ... Так нет же ж критиковать так да , а поделиться полезной инфой - нет !
простой FAQ в две страници
1) приходим по адресу ....
2) даем стопку бумаг ....
3) вносим деньги в касссу переводим на счет ...
ну и так далее ...
критиковать все могут а пользу обществу принести ? показать что сам "свідомий" член общества и помочь сородичам инвестировать в американскою фонду , вот я уже к Либо обращался дай FAQ как впихунть в американскую фондовую биржу своих $100-1000-10000 , Либо отморозился и дальше начал рассказывать про " молочные реки и кисельные берега " :(
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:05

  Alex2007 написав:Наверно таки пора забирать баксы с депозитов и в более надежные места перепрятывать, пока это можно сделать без ограничений и затруднений 8)

+1 :idea: уже не отдают :) мне по крайней мере :oops: Завтра попробую в другом банке :idea:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:09

  jump написав:Директор "Укрпошти" Ігор Смілянський отримує зарплату 79 тисяч доларів на місяць. Це на 24 тисячі доларів більше, ніж генеральний поштмейстер Поштової служби США Меган Бреннан.

Вона була призначена головним поштовиком Америки п'ять років тому і має досвід роботи 33 роки, повідомляють Українські новини.

Жінка керує півмільйонним штатом листонош і найбільшим в світі цивільним автопарком
Він зазначив, що обіг американської поштової компанії становить $ 70 млрд на рік, а "Укрпошти" - $ 0,28 млрд.

"Утримання Меган Бреннан обходиться Поштовій службі США в 0,0009% обігу компанії. А утримання Смілянського коштує Укрпошті 0,34% від обігу компанії. Тобто, Смілянський обходиться Укрпошті в 378 разів дорожче, ніж Меган Бреннан Поштовій службі США"
дык почему не взять тогда Меган Бреннан за такие деньжищи из США к нам ? я думаю она согласиться в командировку если +$24 000 в мес к зарплате, мы еще накинем немножко на отель в центре Киева сущие копейки пару тыщ :)
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:впихунть в американскую фондовую биржу своих $100-1000-10000


Со 100 - 1000 баксов туда по ходу можно идти только через "кухню" какую-нибудь, в которой звонком Маржова Коли сразу вынесет нафиг. 10 тыс вроде можно вести речь, но тоже вроде с такой относительной мелочью никто возиться не будет.
Тоже интересует как купить акции Теслы или Гугла и получить какую-то "бумажку" или что-то типа этого, "положить в сейф" и забыть, не боясь за всякие маржинКолы и тому подобное форексное казино и лохотрон.
Американцу просто - пришел к брокеру и всё. А из Украины?
А то уже были у нас недавно представители Теслы, распространяющие акции Теслы https://minfin.com.ua/2019/11/22/39800395/ :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня предварительное заседание об утверждении списка кредитуемых МВФ стран. Имхо, Неньку в этом списке мы не увидим. Реакции рынка мы пока не увидим. Все вяло, ещё после праздников народ не отошёл. С 2019г годовой бюджет недополучил 33 млрд грн +/-. На сегодня месячный бюджет выполнен на 14%. До 30ого числа налоговый поступления будут, но не в полном объёме. А в феврале покрышки подвезут, ведь пересичный украинец ропщет, рейтинги поддержки ниже 36%. Мы идём не туда, а потом —нас снова н@.бали, (обманули). Самое интересное впереди... Будем посмотреть
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:42

  yama написав:
  Alex2007 написав:Наверно таки пора забирать баксы с депозитов и в более надежные места перепрятывать, пока это можно сделать без ограничений и затруднений 8)

+1 :idea: уже не отдают :) мне по крайней мере :oops: Завтра попробую в другом банке
с этого места поподробнее :shock: не дают заранее снять или закончившийся?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:44

  knoppixx написав:Сегодня предварительное заседание об утверждении списка кредитуемых МВФ стран. Имхо, Неньку в этом списке мы не увидим. Реакции рынка мы пока не увидим. Все вяло, ещё после праздников народ не отошёл. С 2019г годовой бюджет недополучил 33 млрд грн +/-. На сегодня месячный бюджет выполнен на 14%. До 30ого числа налоговый поступления будут, но не в полном объёме. А в феврале покрышки подвезут, ведь пересичный украинец ропщет, рейтинги поддержки ниже 36%. Мы идём не туда, а потом —нас снова н@.бали, (обманули). Самое интересное впереди... Будем посмотреть
Так что, все пропало, гипс снимают. Бакс к 25 и выше попрет :shock:
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:54

Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:
  knoppixx написав:Сегодня предварительное заседание об утверждении списка кредитуемых МВФ стран. Имхо, Неньку в этом списке мы не увидим. Реакции рынка мы пока не увидим. Все вяло, ещё после праздников народ не отошёл. С 2019г годовой бюджет недополучил 33 млрд грн +/-. На сегодня месячный бюджет выполнен на 14%. До 30ого числа налоговый поступления будут, но не в полном объёме. А в феврале покрышки подвезут, ведь пересичный украинец ропщет, рейтинги поддержки ниже 36%. Мы идём не туда, а потом —нас снова н@.бали, (обманули). Самое интересное впереди... Будем посмотреть
Так что, все пропало, гипс снимают. Бакс к 25 и выше попрет :shock:

Нет. Не попрет, но это пока. Качели возможны в феврале. На фоне роста числа протестов
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 01:14

  Proofy написав:
  yama написав:
  Alex2007 написав:Наверно таки пора забирать баксы с депозитов и в более надежные места перепрятывать, пока это можно сделать без ограничений и затруднений 8)

+1 уже не отдают :) мне по крайней мере :oops: Завтра попробую в другом банке
с этого места поподробнее :shock: не дают заранее снять или закончившийся?

Ну если человек открыл валютный депо в банке, у которого нет ни одного своего отделения, как минимум нужно было учитывать возможные риски, связанные с получением валюты с депо :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 01:28

  Alex2007 написав:Тоже интересует как купить акции Теслы или Гугла и получить какую-то "бумажку" или что-то типа этого, "положить в сейф" и забыть, не боясь за всякие маржинКолы и тому подобное форексное казино и лохотрон.
Американцу просто - пришел к брокеру и всё. А из Украины?

Легко. Интерактив, экзанте. Проблема со свифтом остается, конечно...
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