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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 01:32
Kalgan написав: Proofy написав: yama написав:
+1 уже не отдают
мне по крайней мере
Завтра попробую в другом банке
с этого места поподробнее
не дают заранее снять или закончившийся?
Ну если человек открыл валютный депо в банке, у которого нет ни одного своего отделения, как минимум нужно было учитывать возможные риски, связанные с получением валюты с депо
А шо там, очередные открытия у фанов самого передового, прогрессивного и стикерного, "большего чем просто банк" (c) рекламный буллшит от дубилета и гороха
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