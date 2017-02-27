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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3488348934903491

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 142
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
17%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
15%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
18
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 01:32

  Kalgan написав:
  Proofy написав:
  yama написав:+1 уже не отдают :) мне по крайней мере :oops: Завтра попробую в другом банке
с этого места поподробнее :shock: не дают заранее снять или закончившийся?

Ну если человек открыл валютный депо в банке, у которого нет ни одного своего отделения, как минимум нужно было учитывать возможные риски, связанные с получением валюты с депо :roll:

А шо там, очередные открытия у фанов самого передового, прогрессивного и стикерного, "большего чем просто банк" (c) рекламный буллшит от дубилета и гороха
escobar
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  #<1 ... 3488348934903491
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