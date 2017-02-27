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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3488348934903491

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 142
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
17%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
15%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
18
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 01:32

  Kalgan написав:
  Proofy написав:
  yama написав:+1 уже не отдают :) мне по крайней мере :oops: Завтра попробую в другом банке
с этого места поподробнее :shock: не дают заранее снять или закончившийся?

Ну если человек открыл валютный депо в банке, у которого нет ни одного своего отделения, как минимум нужно было учитывать возможные риски, связанные с получением валюты с депо :roll:

А шо там, очередные открытия у фанов самого передового, прогрессивного и стикерного, "большего чем просто банк" (c) рекламный буллшит от дубилета и гороха
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 02:27

  tobias написав:
  remark написав:Що ж то за міленіали такі, донори економіки, на чому гроші такі підіймають?

баристи, мандрівники, блогери, інстаграмери, лівками, тощо


Молодежь из тех, кто шарит в английском и компьютерном деле - не меньше 1 тыс.дол.получает, кто-то так и работает за 1 тыс.дол., а кто-то из тех кто попродвинутее через пару лет к 26-27 годам имеет уже 2-3 тыс.дол.

И вот по "плюсам" недавно парнишку показывали из Николаева, 23 года,женился на мексиканке во время поездки, теперь там живет, работает по 7 часов в день на американские фирмы , сидя в съемном доме с роскошным садом ( за 300 дол. в месяц аренды) , за ноутом, на руки - 3500 дол. в месяц.

Все зависит от способностей.
Но из тех нескольких десятков ай-тишников про которых я в курсе и знаю их лично -
они имеют от 1 до 3 тыс. дол.

Это целое государство в государстве, налогообложение символическое, соответственно люди имеют возможность тратить деньги не только на турпоездки по планете, но и здесь в стране, ну мульт. эффект и все такое, через покупки что-то попадает и в казну.

В целом , на фоне многих сотен минусов нашей экономики за многие годы,
сектор ай-ти - один из единичных плюсов.

Все таки деньги из ниоткуда приходят - это тот же экспорт реально, только в отличие от экспорта рабочей силы - гастербайтеров, люди тратят деньги на 90% тут в стране, так что они намного полезнее гастеров, только вот количественно проигрывают.

Мне лично приятно, что знакомая молодая пара по 25 лет , имеют 4 тыс.дол. на руки на семью.
Это рынок, плюс усердие, плюс талант.

А вот месячная выплата главе Укрпочты в размере около 2 млн. гривен, или 1 млн. гривен Нафтогазовцам на рыло, но уже не в месяц, а в день - это грандиозная афера, которую запустили несколько лет назад по всем линиям так называемых топов.

Все бы ничего, но если бы эти 1 млн.грн. в день были за выполнение плана повышения национальной добычи газа и уменьшению зависимости от русского газа,тогда понятно было бы.
А так - аферисты в законе получается,впрочем не они одни, на ОВГЗ также очень много местных делают сумасшедшие бабки.
А заплатит за все страна.
Суммы за обслуживание долга - как для страны с такой сравнительно маленькой экономикой - фантастические.

Одним словом, поле чудес,и просто так без обострения финансово-экономической ситуации в стране все это дело все равно не окончится.
И не выскочат они из этого "залета" через землю, и даже некоторые действительно нужные и полезные изменения не помогут, хотя игровки, заправки и отстутствие новых схем - это позитив конечно.
Автор77
 
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