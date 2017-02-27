Додано: Сер 15 січ, 2020 02:27

tobias написав: remark написав: Що ж то за міленіали такі, донори економіки, на чому гроші такі підіймають? Що ж то за міленіали такі, донори економіки, на чому гроші такі підіймають?

баристи, мандрівники, блогери, інстаграмери, лівками, тощо баристи, мандрівники, блогери, інстаграмери, лівками, тощо

Молодежь из тех, кто шарит в английском и компьютерном деле - не меньше 1 тыс.дол.получает, кто-то так и работает за 1 тыс.дол., а кто-то из тех кто попродвинутее через пару лет к 26-27 годам имеет уже 2-3 тыс.дол.И вот по "плюсам" недавно парнишку показывали из Николаева, 23 года,женился на мексиканке во время поездки, теперь там живет, работает по 7 часов в день на американские фирмы , сидя в съемном доме с роскошным садом ( за 300 дол. в месяц аренды) , за ноутом, на руки - 3500 дол. в месяц.Все зависит от способностей.Но из тех нескольких десятков ай-тишников про которых я в курсе и знаю их лично -они имеют от 1 до 3 тыс. дол.Это целое государство в государстве, налогообложение символическое, соответственно люди имеют возможность тратить деньги не только на турпоездки по планете, но и здесь в стране, ну мульт. эффект и все такое, через покупки что-то попадает и в казну.В целом , на фоне многих сотен минусов нашей экономики за многие годы,сектор ай-ти - один из единичных плюсов.Все таки деньги из ниоткуда приходят - это тот же экспорт реально, только в отличие от экспорта рабочей силы - гастербайтеров, люди тратят деньги на 90% тут в стране, так что они намного полезнее гастеров, только вот количественно проигрывают.Мне лично приятно, что знакомая молодая пара по 25 лет , имеют 4 тыс.дол. на руки на семью.Это рынок, плюс усердие, плюс талант.А вот месячная выплата главе Укрпочты в размере около 2 млн. гривен, или 1 млн. гривен Нафтогазовцам на рыло, но уже не в месяц, а в день - это грандиозная афера, которую запустили несколько лет назад по всем линиям так называемых топов.Все бы ничего, но если бы эти 1 млн.грн. в день были за выполнение плана повышения национальной добычи газа и уменьшению зависимости от русского газа,тогда понятно было бы.А так - аферисты в законе получается,впрочем не они одни, на ОВГЗ также очень много местных делают сумасшедшие бабки.А заплатит за все страна.Суммы за обслуживание долга - как для страны с такой сравнительно маленькой экономикой - фантастические.Одним словом, поле чудес,и просто так без обострения финансово-экономической ситуации в стране все это дело все равно не окончится.И не выскочат они из этого "залета" через землю, и даже некоторые действительно нужные и полезные изменения не помогут, хотя игровки, заправки и отстутствие новых схем - это позитив конечно.