tobias написав:Змінилась економіка. Міленіали 16-20 років це "свіжа кров" економіки, вони хочуть заробляти $1-2К на місяць і легко це роблять. Часто дають фору тим, кому 25-45 років, заробляють вдвічи більше.
16-20 років це покоління Z. А міленіали
Міленіали або Покоління Y (покоління «ігрек», інші назви: покоління Міленіуму) — покоління, до якого зазвичай прийнято відносити людей, які народилися у період з 1981 по 1994—2000 роки, на момент настання нового тисячоліття вони були у юному віці.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 0%BB%D0%B8
Хочуть заробляти і заробляють це не зовсім те саме, хоча дійсно часто молодь краще адаптовується до нових реалій, але багато хто і не може знайти достойне місце під сонцем.