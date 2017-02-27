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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3487348834893490

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 142
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
17%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
15%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
18
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 01:14

  Proofy написав:
  yama написав:
  Alex2007 написав:Наверно таки пора забирать баксы с депозитов и в более надежные места перепрятывать, пока это можно сделать без ограничений и затруднений 8)

+1 уже не отдают :) мне по крайней мере :oops: Завтра попробую в другом банке
с этого места поподробнее :shock: не дают заранее снять или закончившийся?

Ну если человек открыл валютный депо в банке, у которого нет ни одного своего отделения, как минимум нужно было учитывать возможные риски, связанные с получением валюты с депо :roll:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 06:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  tobias написав:Змінилась економіка. Міленіали 16-20 років це "свіжа кров" економіки, вони хочуть заробляти $1-2К на місяць і легко це роблять. Часто дають фору тим, кому 25-45 років, заробляють вдвічи більше.


16-20 років це покоління Z. А міленіали
Міленіали або Покоління Y (покоління «ігрек», інші назви: покоління Міленіуму) — покоління, до якого зазвичай прийнято відносити людей, які народилися у період з 1981 по 1994—2000 роки, на момент настання нового тисячоліття вони були у юному віці.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 0%BB%D0%B8


Хочуть заробляти і заробляють це не зовсім те саме, хоча дійсно часто молодь краще адаптовується до нових реалій, але багато хто і не може знайти достойне місце під сонцем.
На сьогоднішній день міленіали (особи від 19 до 35 років) – це найактивніша вікова група в питанні пошуку роботи, кількість розміщених резюме яких становить 58%.https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/18/648851/


Мілленіали стануть першим поколінням з успіхами гіршими, ніж у батьків
Мілленіали – це люди, які народилися в період між 1981 і 1996 роком.
https://dt.ua/TECHNOLOGIES/milleniali-s ... 5281_.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:54

  Kalgan написав:
  Proofy написав:
  yama написав:+1 уже не отдают :) мне по крайней мере :oops: Завтра попробую в другом банке
с этого места поподробнее :shock: не дают заранее снять или закончившийся?

Ну если человек открыл валютный депо в банке, у которого нет ни одного своего отделения, как минимум нужно было учитывать возможные риски, связанные с получением валюты с депо :roll:

Вчера получил в таскомбанке без проблем.
Вело
 
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