Додано: Сер 15 січ, 2020 09:32

Ой+ написав: escobar написав: Наивно полагать, что Украина является серьезным реципиентом бабла инвесторов, ибо мы банальный рисковый развивающийся рынок с высокой доходностью. Наивно полагать, что Украина является серьезным реципиентом бабла инвесторов, ибо мы банальный рисковый развивающийся рынок с высокой доходностью.



Ризики зменшуються - грошей може зайти більше.



"Как не крути, рейтинг "С" для многих финансовых институтов мира является запретительным барьером для инвестиций. Огромное количество денег по своим внутренним нормативам даже не вправе смотреть на активы, у которых нет рейтинга "В" и выше от всех трех основных рейтинговых агентств мира. При рейтинге "С", и без МВФ, в страну вошло более 4 млрд. долларов, что же будет с МВФ и рейтингом "В"? А будет следующее: при повышении рейтинга страны объем спроса иностранцев на ОВГЗ увеличится и очень существенно. При рейтинге "B" от всех трех основных мировых рейтинговых агентств ОВГЗ, будут продаваться еще лучше, поскольку мировые банки смогут покупать украинские ОВГЗ. А это вызовет цепную реакцию в мире финансов страны, которая будет позитивна для экономики", — отмечает в своем прогнозе на 2020 год аналитик Инвестиционной группы "УНІВЕР" Михаил Федоров.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... et-363272/ Тем не менее, несмотря на снижение доходности от украинских ОВГЗ, стимулировать к покупке наших ценных бумаг иностранных инвесторов существенно сможет повышение кредитных рейтингов страны с рейтинга "С" до рейтинга "В". На сегодня Украине присвоены следующие кредитные рейтинги от основных мировых рейтинговых агентств: Standard&Poor"s — "В", прогноз стабильный; Fitch — "B", прогноз позитивный; Moody"s — "Саа1", прогноз позитивный."Как не крути, рейтинг "С" для многих финансовых институтов мира является запретительным барьером для инвестиций. Огромное количество денег по своим внутренним нормативам даже не вправе смотреть на активы, у которых нет рейтинга "В" и выше от всех трех основных рейтинговых агентств мира. При рейтинге "С", и без МВФ, в страну вошло более 4 млрд. долларов, что же будет с МВФ и рейтингом "В"? А будет следующее: при повышении рейтинга страны объем спроса иностранцев на ОВГЗ увеличится и очень существенно. При рейтинге "B" от всех трех основных мировых рейтинговых агентств ОВГЗ, будут продаваться еще лучше, поскольку мировые банки смогут покупать украинские ОВГЗ. А это вызовет цепную реакцию в мире финансов страны, которая будет позитивна для экономики", — отмечает в своем прогнозе на 2020 год аналитик Инвестиционной группы "УНІВЕР" Михаил Федоров. Ризики зменшуються - грошей може зайти більше.

New Wasiuky...

І тут Остапа понесло .. New Wasiuky...І тут Остапа понесло ..

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/