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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3488348934903491>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 143
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
17%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
15%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
19
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 01:14

  Proofy написав:
  yama написав:
  Alex2007 написав:Наверно таки пора забирать баксы с депозитов и в более надежные места перепрятывать, пока это можно сделать без ограничений и затруднений 8)

+1 уже не отдают :) мне по крайней мере :oops: Завтра попробую в другом банке
с этого места поподробнее :shock: не дают заранее снять или закончившийся?

Ну если человек открыл валютный депо в банке, у которого нет ни одного своего отделения, как минимум нужно было учитывать возможные риски, связанные с получением валюты с депо :roll:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 06:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  tobias написав:Змінилась економіка. Міленіали 16-20 років це "свіжа кров" економіки, вони хочуть заробляти $1-2К на місяць і легко це роблять. Часто дають фору тим, кому 25-45 років, заробляють вдвічи більше.


16-20 років це покоління Z. А міленіали
Міленіали або Покоління Y (покоління «ігрек», інші назви: покоління Міленіуму) — покоління, до якого зазвичай прийнято відносити людей, які народилися у період з 1981 по 1994—2000 роки, на момент настання нового тисячоліття вони були у юному віці.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 0%BB%D0%B8


Хочуть заробляти і заробляють це не зовсім те саме, хоча дійсно часто молодь краще адаптовується до нових реалій, але багато хто і не може знайти достойне місце під сонцем.
На сьогоднішній день міленіали (особи від 19 до 35 років) – це найактивніша вікова група в питанні пошуку роботи, кількість розміщених резюме яких становить 58%.https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/18/648851/


Мілленіали стануть першим поколінням з успіхами гіршими, ніж у батьків
Мілленіали – це люди, які народилися в період між 1981 і 1996 роком.
https://dt.ua/TECHNOLOGIES/milleniali-s ... 5281_.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:54

  Kalgan написав:
  Proofy написав:
  yama написав:+1 уже не отдают :) мне по крайней мере :oops: Завтра попробую в другом банке
с этого места поподробнее :shock: не дают заранее снять или закончившийся?

Ну если человек открыл валютный депо в банке, у которого нет ни одного своего отделения, как минимум нужно было учитывать возможные риски, связанные с получением валюты с депо :roll:

Вчера получил в таскомбанке без проблем.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:32

  Ой+ написав:
  escobar написав:Наивно полагать, что Украина является серьезным реципиентом бабла инвесторов, ибо мы банальный рисковый развивающийся рынок с высокой доходностью.


Ризики зменшуються - грошей може зайти більше.
Тем не менее, несмотря на снижение доходности от украинских ОВГЗ, стимулировать к покупке наших ценных бумаг иностранных инвесторов существенно сможет повышение кредитных рейтингов страны с рейтинга "С" до рейтинга "В". На сегодня Украине присвоены следующие кредитные рейтинги от основных мировых рейтинговых агентств: Standard&Poor"s — "В", прогноз стабильный; Fitch — "B", прогноз позитивный; Moody"s — "Саа1", прогноз позитивный.
"Как не крути, рейтинг "С" для многих финансовых институтов мира является запретительным барьером для инвестиций. Огромное количество денег по своим внутренним нормативам даже не вправе смотреть на активы, у которых нет рейтинга "В" и выше от всех трех основных рейтинговых агентств мира. При рейтинге "С", и без МВФ, в страну вошло более 4 млрд. долларов, что же будет с МВФ и рейтингом "В"? А будет следующее: при повышении рейтинга страны объем спроса иностранцев на ОВГЗ увеличится и очень существенно. При рейтинге "B" от всех трех основных мировых рейтинговых агентств ОВГЗ, будут продаваться еще лучше, поскольку мировые банки смогут покупать украинские ОВГЗ. А это вызовет цепную реакцию в мире финансов страны, которая будет позитивна для экономики", — отмечает в своем прогнозе на 2020 год аналитик Инвестиционной группы "УНІВЕР" Михаил Федоров.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... et-363272/

New Wasiuky...
І тут Остапа понесло ..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:41

  flyman написав:New Wasiuky...
І тут Остапа понесло ..

Согласен.

Предположение о возможных рейтингах, манипуляции с пересчётом показателей экономики в доллары с учётом укрепляжа, дающие 20% ріст "не вставая с дивана", и понижение ставок заимствований - это можно записать в "позитив", хоть и необъективный.

Но как называют заёмщика, который отдаёт около 30% бюджета на выплату долгов и процентов? Причём этот бюджет состоит не только из "позитивного кешфлоу", но и в значительной степени из новых заёмных средств
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Коллега, вы намешали всего в кучу.

1. Про рабочий курс не слышал. Но НБУ подвергся мощной критике за сильное укрепление валюты, так что вероятно в НБУ выводы сделали.

2.Сегодняшний спрос он как-бы, очень большой. Но этот спрос отчасти рисованный. Просто поверьте на слово )))) Обращаю ваше внимание что на прошлой неделе нерезам погасили на 1,4 млрд.грн ОВГЗ, так они назад откупили только 0,9 млрд, странно да ? Такой огромный спрос, но на вторичке никто не покупает)))

3.Если идет перевкладка, то общий портфель не растет, то есть даже не стоит заводить об этом речь. Речьидет только о росте портфеля.

Насчет инвестиций, все могут. В крупных банках, есть разные стратегии. Есть портфели высоконадежные, а есть высокорискованные, о чем предупреждают инвесторов.

1. Дивно, мордокнига гуділа кілька днів, кажуть (мене там немає, але знайомі говорили), та й сюди хтось посилання звіти наводив...
2. Щиро Вам вірю, це також метод стимулювати тих, хто вагається. Тим більше, що живих грошей для розміщення заявки мати не обовязково. Побачимо по семирічках.
3. Я про те, що в подальшому не слід розраховувати на надмірний притік живої валюти, адже є імовірність суттєвих перевкладень.
4. Я тут більше мав на увазі не ОВДП і банки-фонди і інвестиційні компанії, а наш "живий сектор" (підприємства, нерухомість, земля) і їх фірми- фізособи. Тут величезні обмеження, проблеми і бюрократія, шалені застави і тд (інформація від партнерів з Польщі, Німеччини, Прибалтики, Канади і тд).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что, нбу скупает под ноль миллиардами?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:07

orest
Да в живой сектор никто не желает инвестировать.
Инвестиции идут только в зеленую энергетику потому-что у нас тарифы в 4 раза выше чем в ЕС, и в финансовый сектор.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:08

Открылись на 2 копейки ниже закрытия. 23,95/23,98

Вчер нерезы еще на 200 млн.грн на вторичке откупили, таким образом после погашения неделю назад на 1,4 млрд, 1,1 млрд вернулись назад.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:так просветите ! напишите свою пошаговую инструкцию FAQ вам работы на 10 минут
а мы вам медальку . Да и принесете пользы обществу больше этим FAQ чем 100 своих постов ... Так нет же ж критиковать так да , а поделиться полезной инфой - нет !
простой FAQ в две страници
1) приходим по адресу ....
2) даем стопку бумаг ....
3) вносим деньги в касссу переводим на счет ...
ну и так далее ...
критиковать все могут а пользу обществу принести ? показать что сам "свідомий" член общества и помочь сородичам инвестировать в американскою фонду , вот я уже к Либо обращался дай FAQ как впихунть в американскую фондовую биржу своих $100-1000-10000 , Либо отморозился и дальше начал рассказывать про " молочные реки и кисельные берега "


У мене є можливість купляти переважну більшість акцій провідних бірж світу. Цікавить? Пишіть у ПП
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