tobias написав:Змінилась економіка. Міленіали 16-20 років це "свіжа кров" економіки, вони хочуть заробляти $1-2К на місяць і легко це роблять. Часто дають фору тим, кому 25-45 років, заробляють вдвічи більше.
16-20 років це покоління Z. А міленіали
Міленіали або Покоління Y (покоління «ігрек», інші назви: покоління Міленіуму) — покоління, до якого зазвичай прийнято відносити людей, які народилися у період з 1981 по 1994—2000 роки, на момент настання нового тисячоліття вони були у юному віці.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 0%BB%D0%B8
Хочуть заробляти і заробляють це не зовсім те саме, хоча дійсно часто молодь краще адаптовується до нових реалій, але багато хто і не може знайти достойне місце під сонцем.
escobar написав:Наивно полагать, что Украина является серьезным реципиентом бабла инвесторов, ибо мы банальный рисковый развивающийся рынок с высокой доходностью.
Ризики зменшуються - грошей може зайти більше.
Тем не менее, несмотря на снижение доходности от украинских ОВГЗ, стимулировать к покупке наших ценных бумаг иностранных инвесторов существенно сможет повышение кредитных рейтингов страны с рейтинга "С" до рейтинга "В". На сегодня Украине присвоены следующие кредитные рейтинги от основных мировых рейтинговых агентств: Standard&Poor"s — "В", прогноз стабильный; Fitch — "B", прогноз позитивный; Moody"s — "Саа1", прогноз позитивный. "Как не крути, рейтинг "С" для многих финансовых институтов мира является запретительным барьером для инвестиций. Огромное количество денег по своим внутренним нормативам даже не вправе смотреть на активы, у которых нет рейтинга "В" и выше от всех трех основных рейтинговых агентств мира. При рейтинге "С", и без МВФ, в страну вошло более 4 млрд. долларов, что же будет с МВФ и рейтингом "В"? А будет следующее: при повышении рейтинга страны объем спроса иностранцев на ОВГЗ увеличится и очень существенно. При рейтинге "B" от всех трех основных мировых рейтинговых агентств ОВГЗ, будут продаваться еще лучше, поскольку мировые банки смогут покупать украинские ОВГЗ. А это вызовет цепную реакцию в мире финансов страны, которая будет позитивна для экономики", — отмечает в своем прогнозе на 2020 год аналитик Инвестиционной группы "УНІВЕР" Михаил Федоров. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... et-363272/
New Wasiuky... І тут Остапа понесло ..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:New Wasiuky... І тут Остапа понесло ..
Согласен.
Предположение о возможных рейтингах, манипуляции с пересчётом показателей экономики в доллары с учётом укрепляжа, дающие 20% ріст "не вставая с дивана", и понижение ставок заимствований - это можно записать в "позитив", хоть и необъективный.
Но как называют заёмщика, который отдаёт около 30% бюджета на выплату долгов и процентов? Причём этот бюджет состоит не только из "позитивного кешфлоу", но и в значительной степени из новых заёмных средств
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
1. Про рабочий курс не слышал. Но НБУ подвергся мощной критике за сильное укрепление валюты, так что вероятно в НБУ выводы сделали.
2.Сегодняшний спрос он как-бы, очень большой. Но этот спрос отчасти рисованный. Просто поверьте на слово )))) Обращаю ваше внимание что на прошлой неделе нерезам погасили на 1,4 млрд.грн ОВГЗ, так они назад откупили только 0,9 млрд, странно да ? Такой огромный спрос, но на вторичке никто не покупает)))
3.Если идет перевкладка, то общий портфель не растет, то есть даже не стоит заводить об этом речь. Речьидет только о росте портфеля.
Насчет инвестиций, все могут. В крупных банках, есть разные стратегии. Есть портфели высоконадежные, а есть высокорискованные, о чем предупреждают инвесторов.
1. Дивно, мордокнига гуділа кілька днів, кажуть (мене там немає, але знайомі говорили), та й сюди хтось посилання звіти наводив... 2. Щиро Вам вірю, це також метод стимулювати тих, хто вагається. Тим більше, що живих грошей для розміщення заявки мати не обовязково. Побачимо по семирічках. 3. Я про те, що в подальшому не слід розраховувати на надмірний притік живої валюти, адже є імовірність суттєвих перевкладень. 4. Я тут більше мав на увазі не ОВДП і банки-фонди і інвестиційні компанії, а наш "живий сектор" (підприємства, нерухомість, земля) і їх фірми- фізособи. Тут величезні обмеження, проблеми і бюрократія, шалені застави і тд (інформація від партнерів з Польщі, Німеччини, Прибалтики, Канади і тд).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
yama написав:так просветите ! напишите свою пошаговую инструкцию FAQ вам работы на 10 минут а мы вам медальку . Да и принесете пользы обществу больше этим FAQ чем 100 своих постов ... Так нет же ж критиковать так да , а поделиться полезной инфой - нет ! простой FAQ в две страници 1) приходим по адресу .... 2) даем стопку бумаг .... 3) вносим деньги в касссу переводим на счет ... ну и так далее ... критиковать все могут а пользу обществу принести ? показать что сам "свідомий" член общества и помочь сородичам инвестировать в американскою фонду , вот я уже к Либо обращался дай FAQ как впихунть в американскую фондовую биржу своих $100-1000-10000 , Либо отморозился и дальше начал рассказывать про " молочные реки и кисельные берега "
У мене є можливість купляти переважну більшість акцій провідних бірж світу. Цікавить? Пишіть у ПП