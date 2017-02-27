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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3488348934903491

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 143
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
17%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
15%
22
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
19
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:24

Судя с анализа ликвидности НБУ вчера не выходил на межбанк.

Очень странно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:40

zzzzzz Видимо нерезы и "нерезы" уже зашли. Теперь перевложение и плавный выход, при условии отсутствия черных лебедей.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:51

  Любопытный написав:zzzzzz Видимо нерезы и "нерезы" уже зашли. Теперь перевложение и плавный выход, при условии отсутствия черных лебедей.

У нерезов и "нерезов" в ОВГЗ будет 250+ ярдов грн, запишите... :roll:
Investor_33
 
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