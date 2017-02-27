Судя с анализа ликвидности НБУ вчера не выходил на межбанк.
Очень странно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:24
Судя с анализа ликвидности НБУ вчера не выходил на межбанк.
Очень странно.
Живите своим умом!
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:40
zzzzzz Видимо нерезы и "нерезы" уже зашли. Теперь перевложение и плавный выход, при условии отсутствия черных лебедей.
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:51
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