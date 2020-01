Додано: Сер 15 січ, 2020 11:34

Realist написав: prodigy написав: все зависит от того, какой частью своих накоплений вы решили поиграть в "гривно-депо"

У з липня 2019 був на 100% у валюті. І докуповував по мірі падіння.

Зараз на 75%. Є думка що можливо буде ще по 23 щоб повернутись в долар із 6-місячних депозитів. Якщо ж ні - то не страшно.

У з липня 2019 був на 100% у валюті. І докуповував по мірі падіння.

Зараз на 75%. Є думка що можливо буде ще по 23 щоб повернутись в долар із 6-місячних депозитів. Якщо ж ні - то не страшно.

Валютні депо не покривають інфляцію тому і провів такі маніпуляції. Ну і ще через те, що побачив як банки систематично знижують дохідність по депозитах і будуть продовжувати це робити. Тобто якщо частково виходити в гривню - то зараз, бо потім не буде потрібних % по депозитах. А депозити із поповненням на даний момент фактично відсутні.

В гривню тре було заходити минулого року при ПА28, а зараз тре вертатися назад у USD, при ПА24 В гривню тре було заходити минулого року при ПА28, а зараз тре вертатися назад у USD, при ПА24

