СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
prodigy написав:все зависит от того, какой частью своих накоплений вы решили поиграть в "гривно-депо" ( меня это было от 3% до 10%)
У з липня 2019 був на 100% у валюті. І докуповував по мірі падіння. Зараз на 75%. Є думка що можливо буде ще по 23 щоб повернутись в долар із 6-місячних депозитів. Якщо ж ні - то не страшно. Валютні депо не покривають інфляцію тому і провів такі маніпуляції. Ну і ще через те, що побачив як банки систематично знижують дохідність по депозитах і будуть продовжувати це робити. Тобто якщо частково виходити в гривню - то зараз, бо потім не буде потрібних % по депозитах. А депозити із поповненням на даний момент фактично відсутні.
В гривню тре було заходити минулого року при ПА28, а зараз тре вертатися назад у USD, при ПА24
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/