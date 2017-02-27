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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3489349034913492>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 144
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
17%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
16%
23
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
19
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:24

Судя с анализа ликвидности НБУ вчера не выходил на межбанк.

Очень странно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:40

zzzzzz Видимо нерезы и "нерезы" уже зашли. Теперь перевложение и плавный выход, при условии отсутствия черных лебедей.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:51

  Любопытный написав:zzzzzz Видимо нерезы и "нерезы" уже зашли. Теперь перевложение и плавный выход, при условии отсутствия черных лебедей.

У нерезов и "нерезов" в ОВГЗ будет 250+ ярдов грн, запишите... :roll:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:21

На налике красиво вниз пошли.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:26

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.

11:00
Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:33

  vladus17 написав:На налике красиво вниз пошли.


нирнули під 24 фігуру
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:34

  Realist написав:
  prodigy написав:все зависит от того, какой частью своих накоплений вы решили поиграть в "гривно-депо"
( меня это было от 3% до 10%)

У з липня 2019 був на 100% у валюті. І докуповував по мірі падіння.
Зараз на 75%. Є думка що можливо буде ще по 23 щоб повернутись в долар із 6-місячних депозитів. Якщо ж ні - то не страшно.
Валютні депо не покривають інфляцію тому і провів такі маніпуляції. Ну і ще через те, що побачив як банки систематично знижують дохідність по депозитах і будуть продовжувати це робити. Тобто якщо частково виходити в гривню - то зараз, бо потім не буде потрібних % по депозитах. А депозити із поповненням на даний момент фактично відсутні.

В гривню тре було заходити минулого року при ПА28, а зараз тре вертатися назад у USD, при ПА24
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:51

  zzzzzz написав:Открылись на 2 копейки ниже закрытия. 23,95/23,98

Вчер нерезы еще на 200 млн.грн на вторичке откупили, таким образом после погашения неделю назад на 1,4 млрд, 1,1 млрд вернулись назад.

Что вы имеете в виду под "вторичкой"
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24 наличка держит зубами зачем-то
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:55

Вело
Посмотрите вот тут:
https://bank.gov.ua/markets/ovdp
shramko82
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