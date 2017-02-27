Вітаюсь совсіма! Коррахунки - 61 005,14257953(64 861,50393872 − 3 856,36135919) млн. Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 40 164(37 151 + 4 112) млн. Ось тут РОСТЕ як би їм тут медом помазано! НБУ доляр не купляє, а це все одно ростеРОСТЕ!
Загальна добова ліквідність 61 005,14 + 40 164 - 0,0 = 101 169,14(102 012,5 − 843,36) млн. гривень.
Загально добова ліквідність Припала! Коррахунки впали, та овернайти підросли.
Ліквідності достатньо для розрахунків за аукціон по ОВДП без додаткового продажу валюти.
Норматив серодньострокової ліквідності піднявся до 56 291,25(53 913,58) млн.грн.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
prodigy написав:все зависит от того, какой частью своих накоплений вы решили поиграть в "гривно-депо" ( меня это было от 3% до 10%)
У з липня 2019 був на 100% у валюті. І докуповував по мірі падіння. Зараз на 75%. Є думка що можливо буде ще по 23 щоб повернутись в долар із 6-місячних депозитів. Якщо ж ні - то не страшно. Валютні депо не покривають інфляцію тому і провів такі маніпуляції. Ну і ще через те, що побачив як банки систематично знижують дохідність по депозитах і будуть продовжувати це робити. Тобто якщо частково виходити в гривню - то зараз, бо потім не буде потрібних % по депозитах. А депозити із поповненням на даний момент фактично відсутні.
В гривню тре було заходити минулого року при ПА28, а зараз тре вертатися назад у USD, при ПА24
На Ліверпуль потрібно було ставити минулого року. Що вони виграють ЛЧ.
Я вийшов по 28 і повернувся в долар по 26. Ви зробили по іншому? Вітаю, маєте чудовий аналітичний мозок або везіння. Я свої кроки підкріпив цифрами та аналітикою, ака включила новий фактор яко не було при курсі 28 та 26. А саме 7 - річні ОВДП.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 15.01.2020.....................23,9666 Гривна укрепилась на 6 копеек. Старотвали на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. С 10-20 до 11-15 симметрично сузили спред по полкопейки с каждой стороны. Характер роста бидов очень напоминает картину понедельника, можно заподозрить присутствие регулятора. Потом постояли 20 минут без движения, и с 11-35 начался рост. Вчера, похоже, рынок обошелся без участия регулятора. Остатки на коррсчетах опять сократились за счет роста объема суточных сертификатов. Небольшую лепту в это сокращение внесла и уплата налогов.
Продажа на МБ в понедельник составила 372.2 млн. Чистый спрос составил 322.2 млн. Обороты невысокие.