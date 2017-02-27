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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3489349034913492

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 144
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
17%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
16%
23
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
19
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:10

Кардіограма ліквідності як медом помазано


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 61 005,14257953(64 861,50393872 − 3 856,36135919) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 40 164(37 151 + 4 112) млн.
Ось тут РОСТЕ як би їм тут медом помазано! НБУ доляр не купляє, а це все одно ростеРОСТЕ!

Загальна добова ліквідність 61 005,14 + 40 164 - 0,0 = 101 169,14(102 012,5 − 843,36) млн. гривень. :!:

Загально добова ліквідність Припала! Коррахунки впали, та овернайти підросли.

Ліквідності достатньо для розрахунків за аукціон по ОВДП без додаткового продажу валюти.

Норматив серодньострокової ліквідності піднявся до 56 291,25(53 913,58) млн.грн.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:32

  vladus17 написав:На налике красиво вниз пошли.

на мб рост, в Запорожье покупка 24,07
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:37

  flyman написав:
  Realist написав:
  prodigy написав:все зависит от того, какой частью своих накоплений вы решили поиграть в "гривно-депо"
( меня это было от 3% до 10%)

У з липня 2019 був на 100% у валюті. І докуповував по мірі падіння.
Зараз на 75%. Є думка що можливо буде ще по 23 щоб повернутись в долар із 6-місячних депозитів. Якщо ж ні - то не страшно.
Валютні депо не покривають інфляцію тому і провів такі маніпуляції. Ну і ще через те, що побачив як банки систематично знижують дохідність по депозитах і будуть продовжувати це робити. Тобто якщо частково виходити в гривню - то зараз, бо потім не буде потрібних % по депозитах. А депозити із поповненням на даний момент фактично відсутні.

В гривню тре було заходити минулого року при ПА28, а зараз тре вертатися назад у USD, при ПА24

На Ліверпуль потрібно було ставити минулого року. Що вони виграють ЛЧ. :-)

Я вийшов по 28 і повернувся в долар по 26. Ви зробили по іншому? Вітаю, маєте чудовий аналітичний мозок або везіння.
Я свої кроки підкріпив цифрами та аналітикою, ака включила новий фактор яко не було при курсі 28 та 26. А саме 7 - річні ОВДП.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:41

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.01.2020.....................23,9666
Гривна укрепилась на 6 копеек.
Старотвали на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. С 10-20 до 11-15 симметрично сузили спред по полкопейки с каждой стороны. Характер роста бидов очень напоминает картину понедельника, можно заподозрить присутствие регулятора. Потом постояли 20 минут без движения, и с 11-35 начался рост.
Вчера, похоже, рынок обошелся без участия регулятора.
Остатки на коррсчетах опять сократились за счет роста объема суточных сертификатов. Небольшую лепту в это сокращение внесла и уплата налогов.

Продажа на МБ в понедельник составила 372.2 млн.
Чистый спрос составил 322.2 млн. Обороты невысокие.
Сибарит
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