Додано: Сер 15 січ, 2020 12:52

Почитайте пост Чернишова для Ліги.

Якщо коротко:

Якщо робимо все правильно - то можна хоч на 100% в гривню.

Якщо сильно "тупимо" - маємо значну девальвацію.

Справедливого курсу не має - є сякий-такий але ринок.

Тримаємо кулаки за НБУ.

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!