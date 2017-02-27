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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34903491349234933494>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 144
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
17%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
16%
23
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
19
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:10

Кардіограма ліквідності як медом помазано


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 61 005,14257953(64 861,50393872 − 3 856,36135919) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 40 164(37 151 + 4 112) млн.
Ось тут РОСТЕ? як би їм тут медом помазано! НБУ доляр не купляє, а це все одно РОСТЕ!

Загальна добова ліквідність 61 005,14 + 40 164 - 0,0 = 101 169,14(102 012,5 − 843,36) млн. гривень. :!:

Загально добова ліквідність Припала! Коррахунки впали, та овернайти підросли.

Ліквідності достатньо для розрахунків за аукціон по ОВДП без додаткового продажу валюти.

Норматив серодньострокової ліквідності піднявся до 56 291,25(53 913,58) млн.грн.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 15 січ, 2020 13:02, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:32

  vladus17 написав:На налике красиво вниз пошли.

на мб рост, в Запорожье покупка 24,07
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:37

  flyman написав:
  Realist написав:
  prodigy написав:все зависит от того, какой частью своих накоплений вы решили поиграть в "гривно-депо"
( меня это было от 3% до 10%)

У з липня 2019 був на 100% у валюті. І докуповував по мірі падіння.
Зараз на 75%. Є думка що можливо буде ще по 23 щоб повернутись в долар із 6-місячних депозитів. Якщо ж ні - то не страшно.
Валютні депо не покривають інфляцію тому і провів такі маніпуляції. Ну і ще через те, що побачив як банки систематично знижують дохідність по депозитах і будуть продовжувати це робити. Тобто якщо частково виходити в гривню - то зараз, бо потім не буде потрібних % по депозитах. А депозити із поповненням на даний момент фактично відсутні.

В гривню тре було заходити минулого року при ПА28, а зараз тре вертатися назад у USD, при ПА24

На Ліверпуль потрібно було ставити минулого року. Що вони виграють ЛЧ. :-)

Я вийшов по 28 і повернувся в долар по 26. Ви зробили по іншому? Вітаю, маєте чудовий аналітичний мозок або везіння.
Я свої кроки підкріпив цифрами та аналітикою, ака включила новий фактор яко не було при курсі 28 та 26. А саме 7 - річні ОВДП.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:41

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.01.2020.....................23,9666
Гривна укрепилась на 6 копеек.
Старотвали на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. С 10-20 до 11-15 симметрично сузили спред по полкопейки с каждой стороны. Характер роста бидов очень напоминает картину понедельника, можно заподозрить присутствие регулятора. Потом постояли 20 минут без движения, и с 11-35 начался рост.
Вчера, похоже, рынок обошелся без участия регулятора.
Остатки на коррсчетах опять сократились за счет роста объема суточных сертификатов. Небольшую лепту в это сокращение внесла и уплата налогов.

Продажа на МБ в понедельник составила 372.2 млн.
Чистый спрос составил 322.2 млн. Обороты невысокие.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:50

  Libo написав:
  Pupsik написав:а гривня, що буде з гривнею?


С экономикой и гривной все будет хорошо. Всё только вверх, но возможны колебания.
В этом десятилетии вам начнут завидовать, что живете в такой прекрасной стране, зажиточно, содержательно и весело. :?

В «Океан Плазі» не довелось побувати?! Я проїздив мимо... Дійсно було весело! Тепер по Києву потрібно обережно пересуватися, щоб кипяток не підпортив відчуття від прогулянки!
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почитайте пост Чернишова для Ліги.
Якщо коротко:
Якщо робимо все правильно - то можна хоч на 100% в гривню.
Якщо сильно "тупимо" - маємо значну девальвацію.
Справедливого курсу не має - є сякий-такий але ринок.
Тримаємо кулаки за НБУ.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:55

  Realist написав:Почитайте пост Чернишова для Ліги.
Якщо коротко:
Якщо робимо все правильно - то можна хоч на 100% в гривню.
Якщо сильно "тупимо" - маємо значну девальвацію.
Справедливого курсу не має - є сякий-такий але ринок.
Тримаємо кулаки за НБУ.

М
Из разряда—Если бы у бабушки был бы х...,она бы была дедушкой.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вело написав:Вчера получил в таскомбанке без проблем.

Таскомбанк не во всех отделениях выдаёт валюту без проблем даже со счетов своих клиентов, мне например в Славянском отделении не смогли выдать по предзаказу через контакт центр
mvi06
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:00

  Дед Мороз написав:
  Realist написав:Почитайте пост Чернишова для Ліги.
Якщо коротко:
Якщо робимо все правильно - то можна хоч на 100% в гривню.
Якщо сильно "тупимо" - маємо значну девальвацію.
Справедливого курсу не має - є сякий-такий але ринок.
Тримаємо кулаки за НБУ.

М
Из разряда—Если бы у бабушки был бы х...,она бы была дедушкой.

Нічого подібного. Це просто нормальне пояснення беззмістовності точного прогнозування курсу. Щоб попустити тих хто говорить завтра буде стільки то. Маємо приклад 2019 де НІХТО не вгадав курс на кінець року.
Потрібно бути готовим до руху в дві сторони, а не нити - "все пропало шеф"
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:04

  Andrew_ написав:
  Libo написав:
  Pupsik написав:а гривня, що буде з гривнею?


С экономикой и гривной все будет хорошо. Всё только вверх, но возможны колебания.
В этом десятилетии вам начнут завидовать, что живете в такой прекрасной стране, зажиточно, содержательно и весело. :?

вверх это кто? доллар или гривна?
Кстати, сегодня "на поесть" сдавал, куча народу в обменке, вот только не понял покупали или продавали

Частенько приходилося користуватися послугами обмінки, що напроти готелю «Мир» біля метро «Голосіївська»... Завжди хороші курси, наприклад, вчора здавав по 24.02... Там була одна кабінка і проблем з чергою ніколи не було! Але ось нещодавно там вже зробили дві кабінки(це звичайний маленький МАФ) і в них є черга! Ось вчора я чекав 7 хвилин! Так, що процес обміну буде збільшуватися, готуються до інтенсифікації процесу! І явно не в сторону росту гривні! Так, що чекаємо змін а може і зрушень!
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