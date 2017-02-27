Додано: Сер 15 січ, 2020 13:30



Вітаюсь совсіма.



Ну прям, сягає на Луну з верхнього поверху багатоповерхівки! Та проти тяжіння так не попрешь!



Якісь недоречні "разгонятелі" інфляції! Тільки ж попали у означений коридор 5+-1 відсоток. Так треба ж з нього вийти, та ще й угору.



Залишкова ліквідність і так це зробить, та як би ще й не цунами!



Ще раз кажу: "Не треба ссяти проти вітру!" Якщо інфляція виросте, люди Вас затопчуть!



Хай щастить!

СерРічна:

- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.