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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:30
Вітаюсь совсіма.
Ну прям, сягає на Луну з верхнього поверху багатоповерхівки! Та проти тяжіння так не попрешь!
Якісь недоречні "разгонятелі" інфляції! Тільки ж попали у означений коридор 5+-1 відсоток. Так треба ж з нього вийти, та ще й угору.
Залишкова ліквідність і так це зробить, та як би ще й не цунами!
Ще раз кажу: "Не треба ссяти проти вітру!" Якщо інфляція виросте, люди Вас затопчуть!
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:30
asti написав: somilitark написав: zzzzzz написав:
Продажа по Киеву уже 24,15
Сливать или не сливать, вот в чём вопрос)))
Вчера было рано, завтра будет поздно...
Так оно обычно и бывает//)
Вчора не було можливості, завтра не буде сил, а післязавтра не буде нас! Живіть сьогоднішнім днем! З власного досвіду!
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Qwerty
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:39
fin написав:
Понятно. Значит надо ждать 15 числа, чтобы затариться баксом па23,5. Ждем.
Дочекалися?! Затарилися?! Беріть по скільки є, щоб потім не жалкувати!
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:41
Qwerty написав: fin написав:
Понятно. Значит надо ждать 15 числа, чтобы затариться баксом па23,5. Ждем.
Дочекалися?! Затарилися?! Беріть по скільки є, щоб потім не жалкувати!
моя тёща тоже очень умная "потом".
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:43
edvardd написав: vladus17 написав:
На налике красиво вниз пошли.
на мб рост, в Запорожье покупка 24,07
В Киеве обменки светят на продажу 24.05, минут 30 назад видел.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:45
Что-то не хочет курс ниже 24 опускаться, мне кажется что НБУ будет держать этот уровень.
Конечно я могу ошибаться.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:54
У главы Налоговой службы Сергея Верланова с 09:00 утра проводят обыски СБУ и спецподразделения Альфа.
Также обыски проходят в офисе крупных налогоплательщиков и в ГУ Донецкой, Львовской, Николаевской, Волынской, Киевской областях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:03
freeze написав:
У главы Налоговой службы Сергея Верланова с 09:00 утра проводят обыски СБУ и спецподразделения Альфа.
Также обыски проходят в офисе крупных налогоплательщиков и в ГУ Донецкой, Львовской, Николаевской, Волынской, Киевской областях.
Даже не знаю, связано ли это с задержанием Чеботаревой.
Её задерживало НАБУ под процессуальным руководством САП.
Хотя, какая разница, все равно никто не сядет.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:08
Qwerty написав: fin написав:
Понятно. Значит надо ждать 15 числа, чтобы затариться баксом па23,5. Ждем.
Дочекалися?! Затарилися?! Беріть по скільки є, щоб потім не жалкувати!
Я решил поверить somilitarky (интуитивно) и отказался покупать вчера доллар по 24, буду ждать курса в районе 23.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:09
После всего это треша с зарплатами чиновников, я услышал новое слово.
ТЕХНОКРАДЫ
Живите своим умом!
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