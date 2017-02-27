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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3491349234933494>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 144
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
17%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
16%
23
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
19
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:30

Якось недоречно себе НБУ веде


Вітаюсь совсіма.

Ну прям, сягає на Луну з верхнього поверху багатоповерхівки! Та проти тяжіння так не попрешь!

Якісь недоречні "разгонятелі" інфляції! Тільки ж попали у означений коридор 5+-1 відсоток. Так треба ж з нього вийти, та ще й угору.

Залишкова ліквідність і так це зробить, та як би ще й не цунами!

Ще раз кажу: "Не треба ссяти проти вітру!" Якщо інфляція виросте, люди Вас затопчуть!

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:30

  asti написав:
  somilitark написав:
  zzzzzz написав:Продажа по Киеву уже 24,15
Сливать или не сливать, вот в чём вопрос)))
Вчера было рано, завтра будет поздно...
Так оно обычно и бывает//)

Вчора не було можливості, завтра не буде сил, а післязавтра не буде нас! Живіть сьогоднішнім днем! З власного досвіду!
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:39

  fin написав:Понятно. Значит надо ждать 15 числа, чтобы затариться баксом па23,5. Ждем.

Дочекалися?! Затарилися?! Беріть по скільки є, щоб потім не жалкувати!
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:41

  Qwerty написав:
  fin написав:Понятно. Значит надо ждать 15 числа, чтобы затариться баксом па23,5. Ждем.

Дочекалися?! Затарилися?! Беріть по скільки є, щоб потім не жалкувати!

моя тёща тоже очень умная "потом".
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:43

  edvardd написав:
  vladus17 написав:На налике красиво вниз пошли.

на мб рост, в Запорожье покупка 24,07

В Киеве обменки светят на продажу 24.05, минут 30 назад видел.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:45

Что-то не хочет курс ниже 24 опускаться, мне кажется что НБУ будет держать этот уровень.
Конечно я могу ошибаться.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У главы Налоговой службы Сергея Верланова с 09:00 утра проводят обыски СБУ и спецподразделения Альфа.
Также обыски проходят в офисе крупных налогоплательщиков и в ГУ Донецкой, Львовской, Николаевской, Волынской, Киевской областях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:03

  freeze написав:У главы Налоговой службы Сергея Верланова с 09:00 утра проводят обыски СБУ и спецподразделения Альфа.
Также обыски проходят в офисе крупных налогоплательщиков и в ГУ Донецкой, Львовской, Николаевской, Волынской, Киевской областях.


Даже не знаю, связано ли это с задержанием Чеботаревой.
Её задерживало НАБУ под процессуальным руководством САП.

Хотя, какая разница, все равно никто не сядет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:08

  Qwerty написав:
  fin написав:Понятно. Значит надо ждать 15 числа, чтобы затариться баксом па23,5. Ждем.

Дочекалися?! Затарилися?! Беріть по скільки є, щоб потім не жалкувати!
Я решил поверить somilitarky (интуитивно) и отказался покупать вчера доллар по 24, буду ждать курса в районе 23.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:09

После всего это треша с зарплатами чиновников, я услышал новое слово.

ТЕХНОКРАДЫ
Живите своим умом!
zzzzzz
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