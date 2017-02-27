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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:10
Неожиданный загон, тем более с учетом квартала уплаты налогов.
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Captain Obvious
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:13
zzzzzz написав:
Что-то не хочет курс ниже 24 опускаться, мне кажется что НБУ будет держать этот уровень.
Конечно я могу ошибаться.
так и есть, нбу все выметает. Другой вопрос пойдет ли вверх.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:14
zzzzzz написав:
Что-то не хочет курс ниже 24 опускаться, мне кажется что НБУ будет держать этот уровень. Конечно я могу ошибаться.
похоже, что они ждут, когда нерезы встанут на ручник из-за низкой ставки, потом начнут их стимулировать, отпуская курс.*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:17
Proofy написав: zzzzzz написав:
Что-то не хочет курс ниже 24 опускаться, мне кажется что НБУ будет держать этот уровень.
Конечно я могу ошибаться.
так и есть, нбу все выметает. Другой вопрос пойдет ли вверх.
Вполне, Минфин только спасибо скажет если курс к 26 вернется.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:52
fin написав:
Я решил поверить somilitarky (интуитивно) и отказался покупать вчера доллар по 24, буду ждать курса в районе 23.
Оформите полугодовой депо,6% будет в запасе,а потом уже сделаете выводы,зачем вам той доллар,я так понял вам за 50,пора думать о пенсии)))
От НБУ хулиган,слишком близко к сердцу воспринял плач Маркаровой и прочих данилишиных,хотя она уже в начале осени была не против укрепления и вдруг поняла,что легче привлекать займы и долг в валюте уменьшился,а тут нацбанк прямо потыкает обвалистам,зачем?
Ну ничего,посевная и вал валюты протрезвит это Якова,придётся сезонно укрепляться
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 15 січ, 2020 15:01
somilitark написав: fin написав:
Я решил поверить somilitarky (интуитивно) и отказался покупать вчера доллар по 24, буду ждать курса в районе 23.
Оформите полугодовой депо,6% будет в запасе,а потом уже сделаете выводы,зачем вам той доллар,я так понял вам за 50,пора думать о пенсии)))
От НБУ хулиган,слишком близко к сердцу воспринял плач Маркаровой и прочих данилишиных,хотя она уже в начале осени была не против укрепления и вдруг поняла,что легче привлекать займы и долг в валюте уменьшился,а тут нацбанк прямо потыкает обвалистам,зачем?
Ну ничего,посевная и вал валюты протрезвит это Якова,придётся сезонно укрепляться
Почти угадали.Мне 47 и я пенсионер одной из силовых структур.
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fin
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Додано: Сер 15 січ, 2020 15:07
fin написав:
Почти угадали.Мне 47 и я пенсионер одной из силовых структур.
Прикольно.
Первый раз встречаю пенсионера силовых структур, который признается, что он из силовых структур.
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Amat
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Додано: Сер 15 січ, 2020 15:15
Amat написав: fin написав:
Почти угадали.Мне 47 и я пенсионер одной из силовых структур.
Прикольно.
Первый раз встречаю пенсионера силовых структур, который признается, что он из силовых структур.
Быть пенсионером силовых структур это преступление?
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fin
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Додано: Сер 15 січ, 2020 15:28
Proofy написав: yama написав: Alex2007 написав:
Наверно таки пора забирать баксы с депозитов и в более надежные места перепрятывать, пока это можно сделать без ограничений и затруднений
+1
уже не отдают
мне по крайней мере
Завтра попробую в другом банке
с этого места поподробнее
не дают заранее снять или закончившийся?
проехали . думаю ничего серьезного. А-Банк не хотел выдавать депозит Монобанка через свою касу ссылаясь на технический сбой , сегодня снял в ТАС без проблем .
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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