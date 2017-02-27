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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3492349334943495>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 144
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
17%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
16%
23
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
19
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Неожиданный загон, тем более с учетом квартала уплаты налогов.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:13

  zzzzzz написав:Что-то не хочет курс ниже 24 опускаться, мне кажется что НБУ будет держать этот уровень.
Конечно я могу ошибаться.

так и есть, нбу все выметает. Другой вопрос пойдет ли вверх.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:14

  zzzzzz написав:Что-то не хочет курс ниже 24 опускаться, мне кажется что НБУ будет держать этот уровень. Конечно я могу ошибаться.

похоже, что они ждут, когда нерезы встанут на ручник из-за низкой ставки, потом начнут их стимулировать, отпуская курс.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:17

  Proofy написав:
  zzzzzz написав:Что-то не хочет курс ниже 24 опускаться, мне кажется что НБУ будет держать этот уровень.
Конечно я могу ошибаться.

так и есть, нбу все выметает. Другой вопрос пойдет ли вверх.


Вполне, Минфин только спасибо скажет если курс к 26 вернется.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:43

  zzzzzz написав:После всего это треша с зарплатами чиновников, я услышал новое слово.

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:52

  fin написав:Я решил поверить somilitarky (интуитивно) и отказался покупать вчера доллар по 24, буду ждать курса в районе 23.


Оформите полугодовой депо,6% будет в запасе,а потом уже сделаете выводы,зачем вам той доллар,я так понял вам за 50,пора думать о пенсии)))

От НБУ хулиган,слишком близко к сердцу воспринял плач Маркаровой и прочих данилишиных,хотя она уже в начале осени была не против укрепления и вдруг поняла,что легче привлекать займы и долг в валюте уменьшился,а тут нацбанк прямо потыкает обвалистам,зачем?

Ну ничего,посевная и вал валюты протрезвит это Якова,придётся сезонно укрепляться :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:01

  somilitark написав:
  fin написав:Я решил поверить somilitarky (интуитивно) и отказался покупать вчера доллар по 24, буду ждать курса в районе 23.


Оформите полугодовой депо,6% будет в запасе,а потом уже сделаете выводы,зачем вам той доллар,я так понял вам за 50,пора думать о пенсии)))

От НБУ хулиган,слишком близко к сердцу воспринял плач Маркаровой и прочих данилишиных,хотя она уже в начале осени была не против укрепления и вдруг поняла,что легче привлекать займы и долг в валюте уменьшился,а тут нацбанк прямо потыкает обвалистам,зачем?

Ну ничего,посевная и вал валюты протрезвит это Якова,придётся сезонно укрепляться :!:
Почти угадали.Мне 47 и я пенсионер одной из силовых структур.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:07

  fin написав:Почти угадали.Мне 47 и я пенсионер одной из силовых структур.


Прикольно.
Первый раз встречаю пенсионера силовых структур, который признается, что он из силовых структур.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:15

  Amat написав:
  fin написав:Почти угадали.Мне 47 и я пенсионер одной из силовых структур.


Прикольно.
Первый раз встречаю пенсионера силовых структур, который признается, что он из силовых структур.

Быть пенсионером силовых структур это преступление?
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:28

  Proofy написав:
  yama написав:
  Alex2007 написав:Наверно таки пора забирать баксы с депозитов и в более надежные места перепрятывать, пока это можно сделать без ограничений и затруднений 8)

+1 :idea: уже не отдают :) мне по крайней мере :oops: Завтра попробую в другом банке
с этого места поподробнее :shock: не дают заранее снять или закончившийся?
проехали . думаю ничего серьезного. А-Банк не хотел выдавать депозит Монобанка через свою касу ссылаясь на технический сбой , сегодня снял в ТАС без проблем .
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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